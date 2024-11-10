Итоги первого круга РПЛ. Ультракоротко
Расслоение.
В Мир РПЛ доиграли 15-й тур, с такой таблицей уходим на международную паузу – и готовиться ко вторым встречам всех соперников между собой.
● «Краснодар» по делу лидирует. После худшего старта в истории дали рекордную серию из 11 побед подряд, в том числе обыграли «Зенит». Гарантировали себе победу в первом круге за тур до завершения, но остались с одним очком преимущества из-за ничьей в последнем матче. 37 очков – все равно третий в истории российского футбола результат за 15 туров, такая первая половина до этого всегда заканчивалась титулом.
● «Зенит» чуть отстает: взяли только одно очко внутри топ-3. Проиграли краснодарцам и сыграли вничью с «Локомотивом». В восприятии мечутся от «это кризис», до «просто эконом-режим». Лусиано Гонду зашел прекрасно, Александр Соболев пока не прижился, травмы Максима Глушенкова многое испортили.
● «Локомотив» впечатляет, Алексей Батраков особенно. У открытия сезона 10+6 за круг, вокруг у Михаила Галактионова тоже многое работает – заслужили точно не меньше, чем место в тройке лидеров.
● «Динамо» веселит, но слишком часто для чемпионской гонки теряет. Проблему нестабильной обороны с прошлого сезона не купировали, Марцел Личка шумит не всегда тем, Константин Тюкавин забивает маловато, пока всего пять в РПЛ.
● «Спартак» в своем стиле: от восторгов до тлена и обратно за пару недель. Промежуточное пятое место ниже ожиданий, метания Деяна Станковича часто смущают, форма Эсекиэля Барко, Манфреда Угальде и теперь Тео Бонгонда регулярно впечатляют. А уход спортивного директора добавляет новыз вопросов.
● ЦСКА никак не наладит игру в топ-матчах: из тех, кто выше, обыграли только «Динамо», от остальных четыре поражения. Марко Николич еще точно не разобрался, поначалу его тащил Иван Обляков, делал почти все голы, внезапно много забивает Игорь Дивеев, но до стройности пока далеко.
Дальше – расслоение. Если бы из РПЛ сейчас можно было попасть в Европу, мы бы говорили об оторвавшейся еврокубковой зоне.
● «Рубин» лучший из остальных. Только что прервал победную серию «Краснодара», достойно собирают очки против тех, кто ниже.
● «Ростов» спокойно в серединке. Больше шума вокруг недовольств Валерия Карпина, зона вылета как ориентир в пяти очках.
● «Акрон» удивляет и идет выше всех из новичков. Играют ярко и дерзко, шумят и с Артемом Дзюбой, и без него.
● «Пари НН» приподнялся: сменил тренера, который и сам хотел поскорее уйти с неустойкой, перестраивается под Виктора Гончаренко.
● «Динамо» Махачкала выше ожиданий за счет обороны: вяжут всех, пропускают на уровне лидеров, но забили всего девять мячей, меньше всех.
● «Крылья Советов» страдают от неразберихи: Игорь Осинькин работает в котле из слухов, результата как оберега от перемен (как в прошлом сезоне) с лета так и не было.
● «Химки» и «Факел» по делу в зоне стыков. Внезапное достижение химчан – отняли очки у «Зенита» и обыграли «Локомотив». «Факел» еще в августе сменил тренера, принципиально Дмитрий Пятибратов не улучшил.
● «Ахмат» и «Оренбург» тоже заслужили места для прямого вылета. Обе команды тоже уже сменили тренеров, Сергей Ташуев и Владимир Слишкович – герои яркие, но результата пока нет.
Какие у вас главные впечатления от половины сезона?
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев, Виталий Тимкив