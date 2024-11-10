Итоги первого круга РПЛ. Ультракоротко

Расслоение.

В Мир РПЛ доиграли 15-й тур, с такой таблицей уходим на международную паузу – и готовиться ко вторым встречам всех соперников между собой.

● «Краснодар» по делу лидирует . После худшего старта в истории дали рекордную серию из 11 побед подряд , в том числе обыграли «Зенит». Гарантировали себе победу в первом круге за тур до завершения, но остались с одним очком преимущества из-за ничьей в последнем матче. 37 очков – все равно третий в истории российского футбола результат за 15 туров, такая первая половина до этого всегда заканчивалась титулом.

● «Зенит» чуть отстает: взяли только одно очко внутри топ-3 . Проиграли краснодарцам и сыграли вничью с «Локомотивом». В восприятии мечутся от «это кризис», до «просто эконом-режим». Лусиано Гонду зашел прекрасно, Александр Соболев пока не прижился , травмы Максима Глушенкова многое испортили.

● «Локомотив» впечатляет, Алексей Батраков особенно . У открытия сезона 10+6 за круг , вокруг у Михаила Галактионова тоже многое работает – заслужили точно не меньше, чем место в тройке лидеров.

● «Динамо» веселит, но слишком часто для чемпионской гонки теряет . Проблему нестабильной обороны с прошлого сезона не купировали, Марцел Личка шумит не всегда тем , Константин Тюкавин забивает маловато, пока всего пять в РПЛ .

● «Спартак» в своем стиле: от восторгов до тлена и обратно за пару недель . Промежуточное пятое место ниже ожиданий, метания Деяна Станковича часто смущают, форма Эсекиэля Барко, Манфреда Угальде и теперь Тео Бонгонда регулярно впечатляют. А уход спортивного директора добавляет новыз вопросов.

● ЦСКА никак не наладит игру в топ-матчах : из тех, кто выше, обыграли только «Динамо», от остальных четыре поражения. Марко Николич еще точно не разобрался, поначалу его тащил Иван Обляков , делал почти все голы, внезапно много забивает Игорь Дивеев, но до стройности пока далеко.

Дальше – расслоение. Если бы из РПЛ сейчас можно было попасть в Европу, мы бы говорили об оторвавшейся еврокубковой зоне.

● «Рубин» лучший из остальных . Только что прервал победную серию «Краснодара», достойно собирают очки против тех, кто ниже.

● «Ростов» спокойно в серединке . Больше шума вокруг недовольств Валерия Карпина, зона вылета как ориентир в пяти очках.

● «Акрон» удивляет и идет выше всех из новичков . Играют ярко и дерзко , шумят и с Артемом Дзюбой, и без него.

● «Пари НН» приподнялся : сменил тренера, который и сам хотел поскорее уйти с неустойкой , перестраивается под Виктора Гончаренко.

● «Динамо» Махачкала выше ожиданий за счет обороны : вяжут всех, пропускают на уровне лидеров, но забили всего девять мячей, меньше всех.

● «Крылья Советов» страдают от неразберихи : Игорь Осинькин работает в котле из слухов, результата как оберега от перемен (как в прошлом сезоне) с лета так и не было.

● «Химки» и «Факел» по делу в зоне стыков . Внезапное достижение химчан – отняли очки у «Зенита» и обыграли «Локомотив». «Факел» еще в августе сменил тренера , принципиально Дмитрий Пятибратов не улучшил.

● «Ахмат» и «Оренбург» тоже заслужили места для прямого вылета . Обе команды тоже уже сменили тренеров, Сергей Ташуев и Владимир Слишкович – герои яркие, но результата пока нет.

Какие у вас главные впечатления от половины сезона?

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев, Виталий Тимкив