Невероятный старт Облякова – показываем, как он раскачал тягучий ЦСКА

ЦСКА противоречиво смотрелся против «Ростова» (0:0) и «Краснодара» (1:2), зато уверенно обыграл «Пари НН» (3:0) и динамично разнес «Оренбург» (5:1). За несколько стартовых туров в ЦСКА определилась компания самых ярких игроков: Иван Обляков, Игорь Дивеев, Даниил Круговой и Тамерлан Мусаев. Но именно Обляков зажег сам и помог засиять остальным.

Чем интересен его старт?

Обляков – самый универсальный в ЦСКА. Сыграл везде, кроме центра нападения и защиты

После перехода ЦСКА на 3-4-3 при Владимире Федотове Обляков поиграл практически везде:

Начал сезон-2022/23 левым латералем;

Продолжил центральным полузащитником (мог сыграть левее и правее), но регулярно присаживался в запас;

Весной-2023 разрывал РПЛ правым инсайдом;

В кризисные моменты прошлого сезона выходил даже правым латералем.

Федотова восхищала адаптивность полузащитника: «Такой универсализм, как у Облякова, бывает раз в жизни. И то не у каждого. Наша задача – доносить это до футболистов, чтобы они это осознавали. Ваня выходил у нас в опорной зоне, инсайдом и латералем. У него огромные работоспособность и самоотдача. Командный игрок. Везде смотрится гармонично».

В итоге Обляков может закрыть в ЦСКА минимум пять позиций: при этом наверняка сыграет и левого инсайда. Внутри каждой роли у него похожие функции: двигает мяч, агрессивно включается вперед, открывается между линиями и связывает партнеров передачами.

Марко Николич никогда не играл в 3-4-3 (предпочитает блок с четырьмя защитниками), но сохранил установки Федотова – сейчас невозможно изменить ЦСКА из-за подбора игроков (центральные защитники и латерали адаптированы к тройке), важные игроки ротации пропустили предсезонку, не хватает полузащитников, почти нет вингеров. Возможно, Николич перестроит ЦСКА на зимних сборах, но пока логично использует базу Федотова – и тоже прибегает к помощи универсального Облякова.

Основная позиция Облякова при Николиче – центральный полузащитник в паре с Сашей Здьеларом или Кристияном Бистровичем. Оттуда Иван разбрасывает мячи на на фланги, меняется зонами с инсайдами и зачастую оказывается выше партнера-опорника.

При этом Николич двигает Облякова выше: Иван становился инсайдом после замен с «Ростовом» (0:0), «Пари НН» (0:3, забил на 78-й), «Оренбургом» (5:1, ассистировал на 71-й) и «Краснодаром» (1:2).

Обляков повлиял уже на семь голов ЦСКА в РПЛ-2024/25: разгонял контратаки и исполнял стандарты

Обляков напрямую поучаствовал в 77% голов ЦСКА: дважды забил, ассистировал против «Оренбурга» и отдавал предголевые.

Три главных механизма для результативности Облякова:

1. Стандарты.

По данным WhoScored, ЦСКА трижды забил после стандартов и делит второе место в РПЛ с «Локо» и «Спартаком» по этому показателю (лидирует «Динамо» – 4). Плюс команда Николича реализовала момент с «Краснодаром» через 25 секунд после подачи Облякова: ЦСКА прервал контратаку, Мусаев получил мяч в штрафной, где оказался не успевший вернуться домой центральный защитник Дивеев.

Обляков отвечал за три голевых стандарта из четырех.

В матчах с «Пари НН» и «Оренбургом» подача шла Виллиан Роше, после чего Дивеев добивал: в первом случае бразилец наигранно сбрасывал Игорю в центр штрафной, во втором – россиянин быстрее всех среагировал на добивании после неудачного сэйва Николая Сысуева.

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2. Комбинации с Круговым и Файзуллаевым.

Обляков – свободный художник на позиции центрального полузащитника, но при атаках из глубины больше тянется к левому флангу. Там хороший коннект с Круговым: Данил агрессивно подключается, умеет заходить в середину. Плюс вернулся Аббос Файзуллаев. В итоге ждем подвижный треугольник с умной сменой позиций и рывками за спину – особенно эффективный в контратаках и на свободном пространстве.

В таком стиле Обляков исполнил стандарт с «Оренбургом»: моментально нашел Кругового диагональю, после чего Данил исполнил идеальный кросс Мусаеву.

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3. Обляков регулярно заполняет штрафную.

Главное отличие Облякова от Бистровича и Здьелара – регулярные подключения на чужую треть. Иван заходит на пространство инсайдов, вбегает в штрафную после комбинаций слева (вместе с Круговым часто открываются за спину) или смещается из правого полуфланга (если исполняет инсайда). Так Обляков подкараулил отбор Кругового в Нижнем и замкнул скоростную атаку с «Оренбургом».

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ЦСКА Марко Николича практически не отличается от версии Владимира Федотова. Тренеров объединяет схема, подбор игроков и ставка на универсализм Облякова.

ЦСКА очень ярок, но Обляков обеспечивает необходимую скорость. Его стандарты, комбинации слева и эффективность на чужой трети помогли разобраться с «Пари НН» и «Оренбургом» плюс была возможность зацепить ничью в Краснодаре.

Прямо сейчас Обляков – важный и системообразующий игрок ЦСКА. Именно Иван будет лидером в этом сложном сезоне. Хочется, чтобы универсальный Обляков закрепился на постоянной позиции – ему не хватало стабильности, чтобы выйти на топ-уровень РПЛ.

Фото: RUTUBE

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