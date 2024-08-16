Невероятный старт Облякова – показываем, как он раскачал тягучий ЦСКА
ЦСКА противоречиво смотрелся против «Ростова» (0:0) и «Краснодара» (1:2), зато уверенно обыграл «Пари НН» (3:0) и динамично разнес «Оренбург» (5:1). За несколько стартовых туров в ЦСКА определилась компания самых ярких игроков: Иван Обляков, Игорь Дивеев, Даниил Круговой и Тамерлан Мусаев. Но именно Обляков зажег сам и помог засиять остальным.
Чем интересен его старт?
Обляков – самый универсальный в ЦСКА. Сыграл везде, кроме центра нападения и защиты
После перехода ЦСКА на 3-4-3 при Владимире Федотове Обляков поиграл практически везде:
Начал сезон-2022/23 левым латералем;
Продолжил центральным полузащитником (мог сыграть левее и правее), но регулярно присаживался в запас;
Весной-2023 разрывал РПЛ правым инсайдом;
В кризисные моменты прошлого сезона выходил даже правым латералем.
Федотова восхищала адаптивность полузащитника: «Такой универсализм, как у Облякова, бывает раз в жизни. И то не у каждого. Наша задача – доносить это до футболистов, чтобы они это осознавали. Ваня выходил у нас в опорной зоне, инсайдом и латералем. У него огромные работоспособность и самоотдача. Командный игрок. Везде смотрится гармонично».
В итоге Обляков может закрыть в ЦСКА минимум пять позиций: при этом наверняка сыграет и левого инсайда. Внутри каждой роли у него похожие функции: двигает мяч, агрессивно включается вперед, открывается между линиями и связывает партнеров передачами.
Марко Николич никогда не играл в 3-4-3 (предпочитает блок с четырьмя защитниками), но сохранил установки Федотова – сейчас невозможно изменить ЦСКА из-за подбора игроков (центральные защитники и латерали адаптированы к тройке), важные игроки ротации пропустили предсезонку, не хватает полузащитников, почти нет вингеров. Возможно, Николич перестроит ЦСКА на зимних сборах, но пока логично использует базу Федотова – и тоже прибегает к помощи универсального Облякова.
Основная позиция Облякова при Николиче – центральный полузащитник в паре с Сашей Здьеларом или Кристияном Бистровичем. Оттуда Иван разбрасывает мячи на на фланги, меняется зонами с инсайдами и зачастую оказывается выше партнера-опорника.
При этом Николич двигает Облякова выше: Иван становился инсайдом после замен с «Ростовом» (0:0), «Пари НН» (0:3, забил на 78-й), «Оренбургом» (5:1, ассистировал на 71-й) и «Краснодаром» (1:2).
Обляков повлиял уже на семь голов ЦСКА в РПЛ-2024/25: разгонял контратаки и исполнял стандарты
Обляков напрямую поучаствовал в 77% голов ЦСКА: дважды забил, ассистировал против «Оренбурга» и отдавал предголевые.
Три главных механизма для результативности Облякова:
1. Стандарты.
По данным WhoScored, ЦСКА трижды забил после стандартов и делит второе место в РПЛ с «Локо» и «Спартаком» по этому показателю (лидирует «Динамо» – 4). Плюс команда Николича реализовала момент с «Краснодаром» через 25 секунд после подачи Облякова: ЦСКА прервал контратаку, Мусаев получил мяч в штрафной, где оказался не успевший вернуться домой центральный защитник Дивеев.
Обляков отвечал за три голевых стандарта из четырех.
В матчах с «Пари НН» и «Оренбургом» подача шла Виллиан Роше, после чего Дивеев добивал: в первом случае бразилец наигранно сбрасывал Игорю в центр штрафной, во втором – россиянин быстрее всех среагировал на добивании после неудачного сэйва Николая Сысуева.
2. Комбинации с Круговым и Файзуллаевым.
Обляков – свободный художник на позиции центрального полузащитника, но при атаках из глубины больше тянется к левому флангу. Там хороший коннект с Круговым: Данил агрессивно подключается, умеет заходить в середину. Плюс вернулся Аббос Файзуллаев. В итоге ждем подвижный треугольник с умной сменой позиций и рывками за спину – особенно эффективный в контратаках и на свободном пространстве.
В таком стиле Обляков исполнил стандарт с «Оренбургом»: моментально нашел Кругового диагональю, после чего Данил исполнил идеальный кросс Мусаеву.
3. Обляков регулярно заполняет штрафную.
Главное отличие Облякова от Бистровича и Здьелара – регулярные подключения на чужую треть. Иван заходит на пространство инсайдов, вбегает в штрафную после комбинаций слева (вместе с Круговым часто открываются за спину) или смещается из правого полуфланга (если исполняет инсайда). Так Обляков подкараулил отбор Кругового в Нижнем и замкнул скоростную атаку с «Оренбургом».
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ЦСКА Марко Николича практически не отличается от версии Владимира Федотова. Тренеров объединяет схема, подбор игроков и ставка на универсализм Облякова.
ЦСКА очень ярок, но Обляков обеспечивает необходимую скорость. Его стандарты, комбинации слева и эффективность на чужой трети помогли разобраться с «Пари НН» и «Оренбургом» плюс была возможность зацепить ничью в Краснодаре.
Прямо сейчас Обляков – важный и системообразующий игрок ЦСКА. Именно Иван будет лидером в этом сложном сезоне. Хочется, чтобы универсальный Обляков закрепился на постоянной позиции – ему не хватало стабильности, чтобы выйти на топ-уровень РПЛ.
Фото: RUTUBE
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В прошлом сезоне Обляков сделал пять голевых передач, уступив по этому показателю только Файзуллаеву. Набрал восемь очков по системе гол+пас.
Иван Обляков входит в топ-10 РПЛ по таким показателям: передачи в штрафную площадь (8 место), участие в голевых атаках (9). По ключевым передачам он и вовсе четвертый, выше только Глушенков, Клаудиньо и Миранчук.
Именно поэтому ненавистники ЦСКИ так хотят ухода Облякова из ЦСКА и травят его.
Это хейторы ЦСКА которые постоянно только гадят, оскорбляют игроков и тренеров, требуют их выгнать.
Вот наглядный пример Обляков. Отыграл отлично матч, отдал больше пасов вперёд чем все остальные игроки ЦСКА вместе взятые, думаете его хвалили? Нет. Его оскорбляли и требовали выгнать из команды потому что два его паса перехватил соперник, и не важно что например у другого игрока из 4 пасов 3 перехватил соперник, главное что два паса из более чем двадцати у Облякова были неудачными.
Это не фанаты и болельщики ЦСКА, это хейторы ЦСКА, они только и ждут ошибок игроков что бы их обгадить. Им не нужны успехи игроков ЦСКА, им нужны их ошибки что бы потом гнобить за это в комментариях.
Ругали Вагнера за лень, Карвальо за любовь к коле и бургерам. Алдонин на певице женился - перестал играть. Братьев и Игнашевича, за то что деревянные. Нецида тоже, за то, что полено. Игоря за антирекорд (и до сих пор пишут мол Торопу в основу пора). Дзагу, за то что хрусталь. Вернблум тоже внезапно стал предателем для людей, которые вообще не в теме. Где то там что то услышали о том, что он плохо о ком то отозвался в своей колонке. Про тренеров и говорить нечего, ВГГ - пёс, усы не сбрил, ЛВС - тюфяк. Ганчаренко - картоха физрук. Обляков играет потому что его сын (ну ладно, это хотя бы смешно))
Ну про последних тренеров и говорить нечего….
Обидно что многие из этих людей называют себя болельщиками нашего клуба. С такими болельщиками и врагов не надо.
а так он "может играть" и вместо Акинфеева, делов-то... и вместо Николича по бровке побегать... может...
Страшно за команду
В общем, стандарты пока очень радуют, кроме всего прочего.
Ну и, объективности ради, Облякова точнр было за что критиковать раньше: их пара с Ахметовым в опорной зоне была ужасающей.