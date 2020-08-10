Россия победила Венгрию 3:2, Джокович дисквалифицирован на US Open, Гасли выиграл Гран-при Италии на «Альфа Таури» и другие новости утра

1. Россия обыграла Венгрию (3:2) и возглавила свою группу Лиги наций, набрав шесть очков в двух турах. Сербы и турки скатали блеклую ничейку, поэтому венгры остались вторыми в квартете.

Черчесов выиграл 20-й матч во главе сборной России, до Хиддинка – две победы, до Романцева еще далековато. Команда выложила фото из раздевалки после матча, Нойштедтер не бросается в глаза.

2. В других группах Лиги наций Испания забила четыре мяча в ворота Украины, Германия и Швейцария сыграли вничью, Греция победила Косово.

Фати – самый молодой автор гола в истории сборной Испании теперь. Рамос забил 23-й мяч и догнал Ди Стефано, выйдя на 8-е место среди лучших бомбардиров национальной команды.

3. Джоковича сняли с US Open – он ударил мячом в линейную судью. Он всего 3-й игрок за 52 года, дисквалифицированный с одиночного «Шлема». Впервые за шесть лет у мужского «Шлема» будет новый чемпион, причем им станет человек, родившийся в 90-е, а такого раньше не бывало!

Шаповалов, Зверев и Чорич вышли в 1/4 финала. У женщин дальше идет Путинцева, Квитова проиграла с 4 матчболов, Кербер выбыла.

4. Сюжет Гран-при Италии получился непредсказуемым: пилот «Альфа Таури» Гасли выиграл гонку, Сайнс – второй, Стролл – третий, Квят – девятый. По ходу гонки Хэмилтон получил штраф, а Ферстаппен сошел, как и Феттель.

5. В Кубке Стэнли начался финал Запада. Шатаут Худобина помог «Далласу» обыграть «Вегас» (1:0). Стэмкос пропустит финал Востока, а вот Кучеров может сыграть за «Тампа-Бэй» уже в первом матче с «Айлендерс».

6. Месси уже сегодня возвращается к тренировкам – осталось дождаться результатов теста на коронавирус. Аргентинец намерен обсудить с Куманом судьбу капитанской повязки. Интересно, как встретят Лео партнеры – говорят, он держит на них обиду.

Филиппе Коутиньо, похоже, остается на «Камп Ноу», а вот с Луисом Суаресом скоро придется попрощаться. Заменить его по-прежнему хотят Лаутаро Мартинесом.

7. «Спартак» и «Родина» договорились провести матч Кубка России на «Открытие Арене».

8. Правительство России забрало у Минспорта функции, связанные со строительством спортивных объектов.

9. В НБА 36 очков Миддлтона помогли «Милуоки» победить «Майами» в овертайме, «Лейкерс» сравняли счет в серии с «Хьюстоном».

10. «Ак Барс» дожал СКА в овертайме благодаря дебютному голу Доуса. Классно дебютировал и вратарь «Магнитки» Юхо Олкинуора – шатаут против «Сочи» (6:0). Гол Кравцова помог «Трактору» обыграть «Куньлунь». Все результаты игрового дня здесь.

11. Словенец Тадей Погачар выиграл 9-й этап веломногодневки «Тур де Франс». В общем зачете лидирует его соотечественник Примож Роглич.

12. «Рено» объявила о переименовании команды в «Альпин» с 2021 года.

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