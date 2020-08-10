Лига наций. Россия победила Венгрию, Сербия и Турция сыграли вничью

Во 2-м туре Лиги наций сборная России одержала победу над командой Венгрии (3:2), Сербия и Турция сыграли вничью (0:0).
Лига наций
2-й тур
Группа В3
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.00, «Пушкаш Арена»
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Венгрия –
Гулачи, Ланг, Салаи, Орбан, Беше, Собослаи (Чери, 82), Надь, Холендер, Шигер (Кальмар, 46), Шаллаи, Салаи (Николич, 67).
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Россия –
Шунин, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Ионов (Караваев, 75), Оздоев, Кузяев (Жирков, 57), Зобнин, Миранчук (Газинский, 67), Дзюба.
- Дата проведения
- 6 сентября, 21.45, «Райко Митич»
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Сербия –
Райкович, Павлович, Миленкович, Коларов, Костич, Радонич (Джуричич, 87), Гудель, Лазович (Гачинович, 27), Максимович (Митрович, 61), Тадич, Митрович.
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Турция –
Гюнок, Сеюнджю, Кабак, Челик (Сангаре, 46), Калдырым, Языджи, Кекчю (Ундер, 60), Туфан, Текдемир, Караман, Унал (Йылмаз, 78).
- Удаление:
- Коларов (49).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.