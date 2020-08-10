Лига наций. Россия победила Венгрию, Сербия и Турция сыграли вничью

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Во 2-м туре Лиги наций сборная России одержала победу над командой Венгрии (3:2), Сербия и Турция сыграли вничью (0:0).

Лига наций

2-й тур

Группа В3

Венгрия – Россия 2:3 (0:2, 2:1)
Дата проведения
6 сентября, 19.00, «Пушкаш Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Миранчук, 0:2 – 33 Оздоев, 0:3 – 46 Фернандес, 1:3 – 62 Шаллаи, 2:3 – 70 Николич.
ВенгрияГулачи, Ланг, Салаи, Орбан, Беше, Собослаи (Чери, 82), Надь, Холендер, Шигер (Кальмар, 46), Шаллаи, Салаи (Николич, 67).
РоссияШунин, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Ионов (Караваев, 75), Оздоев, Кузяев (Жирков, 57), Зобнин, Миранчук (Газинский, 67), Дзюба.
Предупреждения:
Зобнин (25), Шигер (42).

 

Сербия – Турция 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
6 сентября, 21.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика
СербияРайкович, Павлович, Миленкович, Коларов, Костич, Радонич (Джуричич, 87), Гудель, Лазович (Гачинович, 27), Максимович (Митрович, 61), Тадич, Митрович.
ТурцияГюнок, Сеюнджю, Кабак, Челик (Сангаре, 46), Калдырым, Языджи, Кекчю (Ундер, 60), Туфан, Текдемир, Караман, Унал (Йылмаз, 78).
Предупреждения:
Языджи (36), Коларов (45), Тадич (61), Костич (62), Кабак (79).
Удаление:
Коларов (49).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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