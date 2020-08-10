Лига наций. Россия победила Венгрию, Сербия и Турция сыграли вничью

Во 2-м туре Лиги наций сборная России одержала победу над командой Венгрии (3:2), Сербия и Турция сыграли вничью (0:0).

Лига наций

2-й тур

Группа В3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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