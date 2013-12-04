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    НБА. Плей-офф. 36 очков Миддлтона помогли «Милуоки» победить «Майами» в овертайме, «Лейкерс» играют с «Хьюстоном»

    Теги результаты Хьюстон Лейкерс Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В воскресенье в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

    36 очков Криса Миддлтона помогли «Милуоки» победить «Майами» в овертайме и сократить отставание в серии (118:115 ОТ, 1-3), «Лейкерс» встречаются с «Хьюстоном» (1-1).

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Второй раунд

    Четвертый матч

    Майами – Милуоки 115:118 OT (31:22, 17:28, 40:35, 19:22, 8:11)
    Дата проведения
    6 сентября, 22.30, «HP Field House»
    Онлайн матча
    Майами
    Адебайо (26 + 12 подборов + 8 передач), Робинсон (20), Краудер (18), Драгич (17 + 8 передач), Батлер (17) – старт; Хирро (11), Олиник (3), Нанн (3), Игудала (0), Джонс (0).
    Милуоки
    Миддлтон (36 + 8 подборов + 8 передач), Я. Адетокумбо (19), Бледсоу (14 + 10 подборов + 6 передач), Б. Лопес (14), Мэттьюз (3) – старт; Хилл (12), Дивинченцо (10), Марв. Уильямс (5), Корвер (3), Коннотон (2).

    «Майами» ведет в серии – 3-1

    Второй матч

    Лейкерс – Хьюстон
    Дата проведения
    7 сентября, 03.30, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    «Хьюстон» ведет в серии – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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