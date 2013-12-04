НБА. Плей-офф. 36 очков Миддлтона помогли «Милуоки» победить «Майами» в овертайме, «Лейкерс» играют с «Хьюстоном»

В воскресенье в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

36 очков Криса Миддлтона помогли победить «Майами» в овертайме и сократить отставание в серии (118:115 ОТ, 1-3), встречаются с «Хьюстоном» (1-1).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Второй раунд

Четвертый матч

ведет в серии – 3-1

Второй матч

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Решающий свисток. Сколько матчей в этом сезоне были выиграны на линии штрафных?

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