Сборная России обыграла команду Венгрии (3:2) в Лиге наций.
Эта победа стала для главного тренера Станислава Черчесова двадцатой на данном посту. Он занимает третье место в истории национальной команды по этому показателю.
Больше Черчесова команда выигрывала лишь при Гусе Хиддинке (22 раза) и Олеге Романцеве (36).
В следующих двух матчах сборная России встретится с командами Швеции (8 октября, товарищеский матч) и Турции (11 октября, Лига наций).
Сборная России выиграла 10 из 11 последних матчей. Общий счет – 38:8