Черчесов выиграл 20-й матч во главе сборной России. До Хиддинка – 2 победы

Теги Гус Хиддинк Станислав Черчесов Сборная России по футболу сборная Венгрии по футболу Олег Романцев Лига наций УЕФА Спорт-Экспресс Футбол

Сборная России обыграла команду Венгрии (3:2) в Лиге наций.

Эта победа стала для главного тренера Станислава Черчесова двадцатой на данном посту. Он занимает третье место в истории национальной команды по этому показателю.

Больше Черчесова команда выигрывала лишь при Гусе Хиддинке (22 раза) и Олеге Романцеве (36).

В следующих двух матчах сборная России встретится с командами Швеции (8 октября, товарищеский матч) и Турции (11 октября, Лига наций).

Сборная России выиграла 10 из 11 последних матчей. Общий счет – 38:8

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья