Сборная России обыграла команду Венгрии (3:2) в .

Эта победа стала для главного тренера двадцатой на данном посту. Он занимает третье место в истории национальной команды по этому показателю.

Больше Черчесова команда выигрывала лишь при (22 раза) и (36).

В следующих двух матчах сборная России встретится с командами Швеции (8 октября, товарищеский матч) и Турции (11 октября, Лига наций).

Сборная России выиграла 10 из 11 последних матчей. Общий счет – 38:8