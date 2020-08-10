Лига наций. Испания забила 4 мяча Украине, Германия и Швейцария сыграли вничью, Греция победила Косово

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Во 2-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила команду Украины (4:0), Германия сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Лига наций

2-й тур

Уэльс – Болгария 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
6 сентября, 16.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 90 Уильямс.
УэльсХеннесси, Ампаду, Локьер, Дэвис, Робертс (Уильямс, 65), Моррелл, Брукс (Уильямс, 76), Смит, Джеймс, Бэйл, Мур (Робсон-Кану, 61).
БолгарияГеоргиев, Недялков, Сисиньо, Димитров, Карабельев, Иванов (Делев, 70), Неделев (Крастев, 82), Костадинов, Краев (Илиев, 61), Карагарен, Горанов.
Предупреждения:
Костадинов (43), Смит (60), Уильямс (85).

 

Андорра – Фарерские о-ва 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
6 сентября, 16.00, «Estadi Nacional»
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Гол:
0:1 – 31 Ольсен.
АндорраГомес Морейра, Мартинес, Сан-Николас, Макс Льовера, Гарсия, Рубио (Бланко, 88), Вьейра, Ребес (Бернат, 69), Алаэс, Пухоль, Клементе (Мартинес, 24).
Фарерские о-ваГестссон, Наттестад, Давидсен, Ватнсдаль, Ватнхамар, Ольсен, Даниэльсен, Йоханнесен (Ольсен, 58), Ханссон, Бьярталуйд (Ольсен, 72), Ольсен (Андреасен, 87).
Предупреждения:
Ватнсдаль (38), Гарсия (43), Сан-Николас (45), Ханссон (61), Ребес (64).

 

Словения – Молдова 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
6 сентября, 19.00, «Стожице»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 28 Бохар.
СловенияОблак, Блажич, Мевля, Стоянович, Балковец, Вучкич (Ветрих, 68), Зайц (Живец, 57), Коутер, Бохар, Куртич, Шпорар (Крамер, 85).
МолдоваКошелев, Рябчук, Армаш, Посмак, Мудрак, Карп, Раца (Суворов, 69), Ионицэ, Каймаков (Епуряну, 46), Домашкан (Милинчану, 60), Плэтикэ.
Предупреждения:
Раца (27), Коутер (47), Ионицэ (73), Посмак (88), Стоянович (90).

 

Ирландия – Финляндия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
6 сентября, 19.00, «Авива-Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 63 Йенсен.
ИрландияРэндолф, Доэрти, Стивенс, Иган, Даффи, Артер, Брэйди, Моламби, О`Дода (Робинсон, 59), Коннолли (Макклейн, 77), Ида (Макголдрик, 66).
ФинляндияГрадецки, Хямяляйнен (Уронен, 79), О`Шонесси, Вяйсянен, Ояла, Спарв, Алхо, Тэйлор, Камара, Похьянпало (Йенсен, 63), Пукки (Карьялайнен, 90).
Предупреждения:
Моламби (66), Артер (85), О`Шонесси (89).

 

Мальта – Латвия 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
6 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Нвоко, 1:1 – 25, автогол Гийомье.
МальтаБонелло, Мускат, Пепе, Борг (Аджиус, 85), Гийомье (Пизани, 90), Теума, Нвоко, Гэмбин, Дегабриэле (Греч, 60), Камензули, Мбонг.
ЛатвияШтейнбор, Юрковскис, Черномордый, Дубра, Зюзин (Карклиньш, 86), Эмсис, Яунземс, Цыганик, Икауниекс, Кроллис (Икауниекс, 62), Савальниекс (Ругин, 67).
Предупреждения:
Зюзин (45), Мбонг (48), Кроллис (54), Гийомье (55), Черномордый (78).

 

Косово – Греция 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
6 сентября, 21.45, «стадион Фадиля Вокрри»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Лимниос, 0:2 – 51 Сиовас, 1:2 – 82 Бериша.
КосовоУйкани, Войвода (Рашкай, 58), Хадерджонай, Ррахмани, Дрешевич, Целина, Бериша, Зенели (Бериша, 54), Халими (Хасани, 55), Алити, Нухиу.
ГрецияБаркас, Бакакис, Сварнас, Стафилидис (Сиовас, 40), Яннулис, Фортунис (Масурас, 61), Курбелис, Лимниос, Зека, Бакасетас, Кулурис (Манталос, 83).
Предупреждения:
Кулурис (45), Бериша (45), Нухиу (84), Бериша (87), Курбелис (89).

 

Швейцария – Германия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
6 сентября, 21.45, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Гюндоган, 1:1 – 57 Видмер.
ШвейцарияЗоммер, Видмер, Бенито, Эльведи, Аканджи, Джака, Соу (Эбишер, 80), Штеффен, Родригес (Цубер, 64), Сеферович, Эмболо (Варгас, 73).
ГерманияЛено, Керер, Зюле (Та, 62), Рюдигер, Гозенс (Джан, 78), Дракслер, Кроос, Сане (Брандт, 46), Гюндоган, Гинтер, Вернер.
Предупреждения:
Зюле (30), Штеффен (49), Дракслер (90).

 

Испания – Украина 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
6 сентября, 21.45, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3, пенальти Рамос, 2:0 – 29 Рамос, 3:0 – 32 Фати, 4:0 – 84 Ферран Торрес.
ИспанияДе Хеа, Регилон, Рамос (Эрик Гарсия, 61), Навас, Пау Торрес, Мерино, Тиаго Алькантара, Ольмо, Родри (Оскар Родригес, 69), Фати, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).
УкраинаПятов, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Марлос (Цыганков, 56), Харатин (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.
Предупреждения:
Родри (37), Малиновский (77), Коваленко (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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