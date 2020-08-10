Лига наций. Испания забила 4 мяча Украине, Германия и Швейцария сыграли вничью, Греция победила Косово

Во 2-м туре Лиги наций сборная Испании разгромила команду Украины (4:0), Германия сыграла вничью со Швейцарией (1:1).
Лига наций
2-й тур
- Дата проведения
- 6 сентября, 16.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 90 Уильямс.
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Уэльс –
Хеннесси, Ампаду, Локьер, Дэвис, Робертс (Уильямс, 65), Моррелл, Брукс (Уильямс, 76), Смит, Джеймс, Бэйл, Мур (Робсон-Кану, 61).
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Болгария –
Георгиев, Недялков, Сисиньо, Димитров, Карабельев, Иванов (Делев, 70), Неделев (Крастев, 82), Костадинов, Краев (Илиев, 61), Карагарен, Горанов.
- Предупреждения:
- Костадинов (43), Смит (60), Уильямс (85).
- Дата проведения
- 6 сентября, 16.00, «Estadi Nacional»
- Гол:
- 0:1 – 31 Ольсен.
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Андорра –
Гомес Морейра, Мартинес, Сан-Николас, Макс Льовера, Гарсия, Рубио (Бланко, 88), Вьейра, Ребес (Бернат, 69), Алаэс, Пухоль, Клементе (Мартинес, 24).
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Фарерские о-ва –
Гестссон, Наттестад, Давидсен, Ватнсдаль, Ватнхамар, Ольсен, Даниэльсен, Йоханнесен (Ольсен, 58), Ханссон, Бьярталуйд (Ольсен, 72), Ольсен (Андреасен, 87).
- Предупреждения:
- Ватнсдаль (38), Гарсия (43), Сан-Николас (45), Ханссон (61), Ребес (64).
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.00, «Стожице»
- Гол:
- 1:0 – 28 Бохар.
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Словения –
Облак, Блажич, Мевля, Стоянович, Балковец, Вучкич (Ветрих, 68), Зайц (Живец, 57), Коутер, Бохар, Куртич, Шпорар (Крамер, 85).
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Молдова –
Кошелев, Рябчук, Армаш, Посмак, Мудрак, Карп, Раца (Суворов, 69), Ионицэ, Каймаков (Епуряну, 46), Домашкан (Милинчану, 60), Плэтикэ.
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.00, «Авива-Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 63 Йенсен.
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Ирландия –
Рэндолф, Доэрти, Стивенс, Иган, Даффи, Артер, Брэйди, Моламби, О`Дода (Робинсон, 59), Коннолли (Макклейн, 77), Ида (Макголдрик, 66).
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Финляндия –
Градецки, Хямяляйнен (Уронен, 79), О`Шонесси, Вяйсянен, Ояла, Спарв, Алхо, Тэйлор, Камара, Похьянпало (Йенсен, 63), Пукки (Карьялайнен, 90).
- Дата проведения
- 6 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
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Мальта –
Бонелло, Мускат, Пепе, Борг (Аджиус, 85), Гийомье (Пизани, 90), Теума, Нвоко, Гэмбин, Дегабриэле (Греч, 60), Камензули, Мбонг.
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Латвия –
Штейнбор, Юрковскис, Черномордый, Дубра, Зюзин (Карклиньш, 86), Эмсис, Яунземс, Цыганик, Икауниекс, Кроллис (Икауниекс, 62), Савальниекс (Ругин, 67).
- Предупреждения:
- Зюзин (45), Мбонг (48), Кроллис (54), Гийомье (55), Черномордый (78).
- Дата проведения
- 6 сентября, 21.45, «стадион Фадиля Вокрри»
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Косово –
Уйкани, Войвода (Рашкай, 58), Хадерджонай, Ррахмани, Дрешевич, Целина, Бериша, Зенели (Бериша, 54), Халими (Хасани, 55), Алити, Нухиу.
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Греция –
Баркас, Бакакис, Сварнас, Стафилидис (Сиовас, 40), Яннулис, Фортунис (Масурас, 61), Курбелис, Лимниос, Зека, Бакасетас, Кулурис (Манталос, 83).
- Дата проведения
- 6 сентября, 21.45, «Санкт-Якоб Парк»
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Швейцария –
Зоммер, Видмер, Бенито, Эльведи, Аканджи, Джака, Соу (Эбишер, 80), Штеффен, Родригес (Цубер, 64), Сеферович, Эмболо (Варгас, 73).
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Германия –
Лено, Керер, Зюле (Та, 62), Рюдигер, Гозенс (Джан, 78), Дракслер, Кроос, Сане (Брандт, 46), Гюндоган, Гинтер, Вернер.
- Дата проведения
- 6 сентября, 21.45, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Голы:
- 1:0 – 3, пенальти Рамос, 2:0 – 29 Рамос, 3:0 – 32 Фати, 4:0 – 84 Ферран Торрес.
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Испания –
Де Хеа, Регилон, Рамос (Эрик Гарсия, 61), Навас, Пау Торрес, Мерино, Тиаго Алькантара, Ольмо, Родри (Оскар Родригес, 69), Фати, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).
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Украина –
Пятов, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Зинченко, Малиновский, Михайличенко, Марлос (Цыганков, 56), Харатин (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.
- Предупреждения:
- Родри (37), Малиновский (77), Коваленко (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.