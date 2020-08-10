Полузащитник «Барселоны» отметился голом за сборную Испании в матче с командой (3:0, второй тайм) в .

В возрасте 17 лет и 311 дней он стал самым молодым автором гола, забившим за национальную команду в международном матче.

Также Фати – самый молодой футболист из когда-либо выходивших в стартовом составе на игру Лиги наций.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Испанией и Украиной.

Фати – самый молодой игрок сборной Испании за 84 года. Ему 17 лет и 308 дней