Фати – самый молодой автор гола в истории сборной Испании. Ему 17 лет и 311 дней

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Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати отметился голом за сборную Испании в матче с командой Украины (3:0, второй тайм) в Лиге наций.

В возрасте 17 лет и 311 дней он стал самым молодым автором гола, забившим за национальную команду в международном матче.

Также Фати – самый молодой футболист из когда-либо выходивших в стартовом составе на игру Лиги наций.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Испанией и Украиной.

Фати – самый молодой игрок сборной Испании за 84 года. Ему 17 лет и 308 дней

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