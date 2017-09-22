US Open. Осака встретится с Контавейт, Путинцева вышла в 1/4 финала, Квитова проиграла с 4 матчболов, Кербер выбыла

В воскресенье на US Open чемпионка-2016 Анжелик Кербер проиграла Дженнифер Брэди, а чемпионка-2018 Наоми Осака встретится с Анетт Контавейт.

Шелби Роджерс отыграла четыре матчбола у Петры Квитовой.

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US Open

Нью-Йорк, США

31 августа – 13 сентября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала