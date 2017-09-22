US Open. Осака встретится с Контавейт, Путинцева вышла в 1/4 финала, Квитова проиграла с 4 матчболов, Кербер выбыла

В воскресенье на US Open чемпионка-2016 Анжелик Кербер проиграла Дженнифер Брэди, а чемпионка-2018 Наоми Осака встретится с Анетт Контавейт.
Шелби Роджерс отыграла четыре матчбола у Петры Квитовой.
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US Open
Нью-Йорк, США
31 августа – 13 сентября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
- Дата проведения
- 6 сентября, 18.12
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.00
- Дата проведения
- 6 сентября, 22.00
- Дата проведения
- 7 сентября, 04.00