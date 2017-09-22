US Open. Осака встретится с Контавейт, Путинцева вышла в 1/4 финала, Квитова проиграла с 4 матчболов, Кербер выбыла

Теги US Open результаты WTA Теннис

В воскресенье на US Open чемпионка-2016 Анжелик Кербер проиграла Дженнифер Брэди, а чемпионка-2018 Наоми Осака встретится с Анетт Контавейт.

Шелби Роджерс отыграла четыре матчбола у Петры Квитовой.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

31 августа – 13 сентября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Дженнифер Брэди (США) Анжелик Кербер (Германия)
6:1|6:4
Дата проведения
6 сентября, 18.12
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан) Петра Мартич (Хорватия)
6:3|2:6|6:4
Дата проведения
6 сентября, 19.00
Онлайн матча

 

Шелби Роджерс (США) Петра Квитова (Чехия)
7:6|3:6|7:6
Дата проведения
6 сентября, 22.00
Онлайн матча

 

Наоми Осака (Япония) Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
7 сентября, 04.00
Онлайн матча

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