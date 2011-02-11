Шченсны продлил контракт с «Ювентусом» до 2024 года

Вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 29-летнего голкипера с туринцами будет действовать до 2024 года.

Шченсны перешел в «Юве» летом 2017 года. С того момента он провел 84 официальных матча за клуб, выиграл два чемпионата Италии, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В этом сезоне Шченсны провел за «Ювентус» 16 матчей в Серии А и пропустил 15 мячей. С его полной статистикой вы можете ознакомиться здесь.