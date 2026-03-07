Матч окончен
«Наполи» обыграл «Торино» – 2:1. Элмаз и Сантос забили за хозяев, Казадеи – за гостей
«Наполи» победил «Торино».
«Наполи» обыграл «Торино» в стартовом матче 28-го тура Серии А – 2:1.
Матч проходил в Неаполе на «Стадио Диего Армандо Марадона».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Алиссон Сантос открыл счет на 7-й минуте. Элиф Элмаз забил на 68-й. Чезаре Казадеи отыграл один мяч на 87-й.
Хорошо что игру Наполи вынесли на пятницу. Так Конте сможет получше подготовить команду к первому матчу 1/8 финала ЛЧ.
Уже Де Брюйне и Ангисса восстановились это отлично
