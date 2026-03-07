«Наполи» обыграл «Торино» – 2:1. Элмаз и Сантос забили за хозяев, Казадеи – за гостей

«Наполи» победил «Торино».

«Наполи » обыграл «Торино » в стартовом матче 28-го тура Серии А – 2:1.

Матч проходил в Неаполе на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алиссон Сантос открыл счет на 7-й минуте. Элиф Элмаз забил на 68-й. Чезаре Казадеи отыграл один мяч на 87-й.

Таблица Серии А

Статистика Серии А