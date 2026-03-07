  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Наполи» обыграл «Торино» – 2:1. Элмаз и Сантос забили за хозяев, Казадеи – за гостей
2

«Наполи» обыграл «Торино» – 2:1. Элмаз и Сантос забили за хозяев, Казадеи – за гостей

«Наполи» победил «Торино».

«Наполи» обыграл «Торино» в стартовом матче 28-го тура Серии А – 2:1.

Матч проходил в Неаполе на «Стадио Диего Армандо Марадона».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алиссон Сантос открыл счет на 7-й минуте. Элиф Элмаз забил на 68-й. Чезаре Казадеи отыграл один мяч на 87-й.

Серия А Италия. 28 тур
6 марта 19:45, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Торино
Матч окончен
87’
  Казадеи
Хейлунд   Лукаку
84’
Политано   Маццокки
84’
Сантос   де Брюйне
79’
78’
Прати   Анджорин
73’
Лазаро
Спинаццола   Мигель Гутьеррес
69’
  Элмаз
68’
67’
Гинейтис   Казадеи
67’
Симеоне   Куленович
64’
Исмайли
63’
Гинейтис
57’
Обрадор   Педерсен
57’
Сапата   Адамс
Вергара   Замбо-Ангисса
46’
2тайм
Перерыв
  Сантос
7’
Наполи
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Жезус, Сантос, Вергара, Спинаццола, Элмаз, Гилмор, Политано, Хейлунд
Запасные: Мигель Гутьеррес, де Брюйне, Жиоване, Замбо-Ангисса, Мерет, Лукаку, Контини-Барановский, Маццокки, Бекема
1тайм
Торино:
Палеари, Эбосс, Исмайли, Коко, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Прати, Лазаро, Симеоне, Сапата
Запасные: Исраэль, Педерсен, Илич, Тамез, Марипан, Марьянуччи, Казадеи, Куленович, Сивьеро, Нкунку, Анджорин, Адамс, Бираги, Илкхан, Нджи
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoТорино
онлайны
logoАлиссон Сантос
logoЭлиф Элмаз
logoЧезаре Казадеи
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошо что игру Наполи вынесли на пятницу. Так Конте сможет получше подготовить команду к первому матчу 1/8 финала ЛЧ.
Уже Де Брюйне и Ангисса восстановились это отлично
