Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду обыграл «Неом», «Аль-Кадисия» разгромила «Аль-Холуд»

Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami KaabiRayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Аль-АббасKhaled Sulaiman A. Al Lazam
68’
68’
Sabri Abdu H. DahalАль-Биши
Al YamiАль-Кайди
68’
66’
Джейсон
61’
Сакала
Abdulaziz Saleh Al HatilaНарей
58’
55’
Алфа Семеду
49’
Смоллинг
ПедросаMateo Borrell
46’
ГюльНген
46’
2тайм
Перерыв
Al Yami
34’
Аль-Аббас
31’
11’
Sabri Abdu H. Dahal
Аль-Охдуд
Португал, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Al Yami, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Гюль, Педроса, Индже, Аль-Аббас, Бассогог
Запасные: Аль-Кайди, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Нарей, Аль-Наджар, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Нген, Khaled Sulaiman A. Al Lazam, Mateo Borrell, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Алфа Семеду, Бензия, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Биши, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Рашиди, Аль-Харти, Радиф, Ганвула, Al-Deqeel
Запасные: Jalal bin Adel Al Salem, Хассан, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Awad Abdu Dahal, Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Хендри, Faris Saeed Al Ghamdi
Запасные: Аль-Асмари, Abdullah Matuq Ahmed Saeed, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Эрнандес, Камара, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Аль-Скурк, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
Kortajarena CanelladaMajed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
80’
74’
Ретеги
БахебриСолан
71’
66’
ТакриАль-Шахрани
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al ShehriMohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
61’
54’
Отавио
2тайм
Перерыв
27’
Киньонес
Бахебри
22’
21’
Ретеги
10’
Такри
Ramiro Enrique Paz
4’
2’
Киньонес
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Аль-Досари, Бакли, Kortajarena Canellada, Бахебри, Ramiro Enrique Paz, Аль-Алива
Запасные: Alshammari, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Аль-Досари, Аль-Асмари, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Rakan Al-Jamaan, Солан
1тайм
Аль-Кадисия:
Аль-Кассар, Г. Альварес, Начо, Такри, Вайгль, Отавио, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Саньюр, Махнаши, Ассири, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Хазази, Аль-Салем, Аль-Аммар
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al ZubaidiAli bin Hassan Al Masoud
ПетковАль-Кахтани
70’
БиэлАль-Рашиди
70’
68’
Jefferson Soares Oliveira Ramos
66’
Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al AboudJefferson Soares Oliveira Ramos
66’
Naif bin Khalid bin Rashed MasoudAbdulaziz Khalid A. Al Fawaz
66’
Fawaz Yousef Al HamadAlothma
Мартинес
63’
Пачеко
59’
53’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia
Аль-МуфраджMohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
46’
2тайм
Перерыв
Мартинес
45’
+4’
Аль-Таавун
Маилсон, Петков, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Жиротто, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Биэл, Мартинес
Запасные: Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi, Аль-Рашиди, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Alhurayji, Аль-Кахтани, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Wesley Bruno Lima Delgado, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Жорже Фернандеш, Саадан, Fawaz Yousef Al Hamad, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Юссуф, Бендебка, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Запасные: Jefferson Soares Oliveira Ramos, Касим, Mohammed Al Sahihi, Alothma, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Saad bin Fahad Al Sharfa, Бохари, Mohammed Al-Sarnoukh, Ali bin Hassan Al Masoud
Милинкович-СавичMohammed bin Bandar bin Abdullah Al Zaid
88’
Милинкович-Савич
86’
Аль-ХарбиAbdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
86’
БенземаМаркос Леонардо
85’
МалкомМендаш
85’
Малком
84’
Бензема
81’
73’
Majed Mohammed Yazid DawranKhalid bin Mohammed Al Subaie
73’
Al HawsawiSultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa
67’
Аль-ФатильГуга Родригеш
Murad bin Othman bin Harun Al HawsawiБуабре
67’
2тайм
Перерыв
44’
БутоббаKhaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari
Бензема
43’
39’
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Кулибали, Аль-Авджами, Аль-Харби, Канно, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Бензема, Малком
Запасные: Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Мутаири, Meshal Sulaiman F. Al Dawood, Буабре, Маркос Леонардо, Аль-Гамди, Мендаш, Аль-Ями, Mohammed bin Bandar bin Abdullah Al Zaid
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Majed Mohammed Yazid Dawran, Al Hawsawi, Самир, Аль-Фатиль, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Лазаро, Тиянич, Эмад, Бутобба, Фелиппе Кардосо
Запасные: Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Гуга Родригеш, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Аль-Энази, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Аль-Хаусауи, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi