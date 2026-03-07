  • Спортс
  Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду обыграл «Неом», «Аль-Кадисия» разгромила «Аль-Холуд»
3

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду обыграл «Неом», «Аль-Кадисия» разгромила «Аль-Холуд»

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 25-го тура.

В четверг «Аль-Рияд» крупно проиграл «Дамаку» (0:3).

В пятницу «Аль-Ахли» Айвена Тоуни победил «Аль-Иттихад» (3:1), «Аль-Хилаль» Карима Бензема разгромил «Аль-Нажму» (4:0).

В субботу «Аль-Наср» без Криштиану Роналду победил «Неом» (1:0).

Чемпионат Саудовской Аравии

25-й тур

Высшая лига. 25 тур
7 марта 19:00, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Охдуд
Завершен
0 - 5
Логотип гостевой команды
Аль-Фейха
Матч окончен
90’
+1’
  Ганвула
81’
Бензия   Радиф
81’
Сакала   Аль-Харти
71’
Джейсон   Ганвула
68’
Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi   Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Аль-Аббас   Khaled Sulaiman A. Al Lazam
68’
68’
Sabri Abdu H. Dahal   Аль-Биши
Al Yami   Аль-Кайди
68’
66’
  Джейсон
61’
  Сакала
Abdulaziz Saleh Al Hatila   Нарей
58’
55’
  Алфа Семеду
49’
Смоллинг
Педроса   Mateo Borrell
46’
Гюль   Нген
46’
2тайм
Перерыв
Al Yami
34’
Аль-Аббас
31’
11’
  Sabri Abdu H. Dahal
Аль-Охдуд
Португал, Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Al Yami, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Гюль, Педроса, Индже, Аль-Аббас, Бассогог
Запасные: Аль-Кайди, Mohamed bin Nayef Al Jahif, Нарей, Аль-Наджар, Saleh Mussad Mubarak Al Harthi, Нген, Khaled Sulaiman A. Al Lazam, Mateo Borrell, Ghassan bin Aser Abdulfatah Hawsawi
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Алфа Семеду, Бензия, Sabri Abdu H. Dahal, Джейсон
Запасные: Аль-Биши, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Рашиди, Аль-Харти, Радиф, Ганвула, Al-Deqeel
Подробнее
Высшая лига. 25 тур
7 марта 19:00, EGO Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Иттифак
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Матч окончен
Али
90’
+3’
Аль-Ганнам   Jalal bin Adel Al Salem
90’
+1’
Аль-Отайби   Хендри
90’
+1’
80’
Аль-Хаммами   Камара
80’
Сьерро   Аль-Асмари
75’
Аль-Хаммами
Faris Saeed Al Ghamdi
68’
65’
Yaslam Balobaid
57’
  Феррейра Карраско
  Аль-Ганнам
51’
Дуда   Faris Saeed Al Ghamdi
50’
2тайм
Перерыв
Дуда
42’
Аль-Иттифак
Родак, Кальво, Маду, Аль-Хатиб, Али, Медран, Дуда, Коста, Аль-Отайби, Вейналдум, Аль-Ганнам
Запасные: Jalal bin Adel Al Salem, Хассан, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Awad Abdu Dahal, Hassan Murtadha Ahmed Al Musallam, Yasir Abdullah R. Al Shammari, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Хендри, Faris Saeed Al Ghamdi
1тайм
Аль-Шабаб Эр-Рияд:
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Худт, Аль-Таин, Адли, Браунхилл, Сьерро, Аль-Хаммами, Феррейра Карраско, Амдалла
Запасные: Аль-Асмари, Abdullah Matuq Ahmed Saeed, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Эрнандес, Камара, Abdulaziz Abdulrahman Mohammed Al Awardi, Аль-Скурк, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali
Подробнее
Высшая лига. 25 тур
7 марта 19:00, Al-Awwal Park
Логотип домашней команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Неом
Матч окончен
Анжело Габриэл   Аль-Хассан
90’
+8’
  Симакан
90’
+5’
Мартинес   Яхья
90’
+1’
Брозович   Аль-Хайбари
90’
+1’
Гариб
90’
Мартинес
87’
84’
Аль-Брейк   Al-Ali
67’
Аль-Хеджи   Аль-Фарадж
Аль-Хамдан   Гариб
64’
Бушаль   Аль-Ганам
64’
61’
Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi   Абди
2тайм
Перерыв
33’
Коне
Брозович
27’
24’
Аль-Хеджи
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Мане, Брозович, Анжело Габриэл, Коман, Аль-Хамдан, Жоау Феликс
Запасные: Аль-Шарари, Гариб, Аль-Хассан, Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain, Аль-Наджди, Яхья, Аль-Ганам, Аль-Нассер, Аль-Хайбари
1тайм
Неом:
Луиш Машимиану, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Зезе, Аль-Салули, Аль-Брейк, Коне, Дукуре, Аль-Хеджи, Бенрахма, Месси, Ляказетт
Запасные: Абди, Аль-Фарадж, Jaber, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Малайека, Younes bin Abdulkarim bin Ahmed Al Shanqeeti, José Luis Carabalí, Al-Ali, Abdulaziz Badr Mahdi Al Khanani
Подробнее
Высшая лига. 25 тур
7 марта 19:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Холуд
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Аль-Кадисия
Матч окончен
82’
Вайгль   Хазази
82’
Начо   Махнаши
Аль-Алива   Odai Hussein Abdulghani Slimani
81’
Ramiro Enrique Paz   Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
81’
Kortajarena Canellada   Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa
80’
74’
  Ретеги
Бахебри   Солан
71’
66’
Такри   Аль-Шахрани
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri   Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
61’
54’
Отавио
2тайм
Перерыв
27’
  Киньонес
Бахебри
22’
21’
  Ретеги
10’
Такри
  Ramiro Enrique Paz
4’
2’
  Киньонес
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Аль-Досари, Бакли, Kortajarena Canellada, Бахебри, Ramiro Enrique Paz, Аль-Алива
Запасные: Alshammari, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Аль-Досари, Аль-Асмари, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Rakan Al-Jamaan, Солан
1тайм
Аль-Кадисия:
Аль-Кассар, Г. Альварес, Начо, Такри, Вайгль, Отавио, Нандес, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Ретеги, Киньонес
Запасные: Саньюр, Махнаши, Ассири, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Хазази, Аль-Салем, Аль-Аммар
Подробнее
Высшая лига. 25 тур
5 марта 19:00, Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
Логотип домашней команды
Дамак
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Рияд
Матч окончен
Hassan Ali Rabea
89’
Sanousi Mohammed   Hassan Ali Rabea
87’
Вада   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
87’
Бедран   Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari
87’
Харкасс
81’
Окита   Аль-Самири
79’
78’
Серхио Гонсалес   Ahmed Mohammed Al Siyahi
72’
Леандру Антунеш   Аль-Шехри
Альсахади   Аль-Кахтани
62’
61’
Барбе   Alabsi
61’
Силла   Sultan Ali Haroun
  Sanousi Mohammed
60’
  Вада
53’
Мейте
46’
2тайм
Перерыв
45’
Лехаль
Sanousi Mohammed
40’
  Окита
35’
Дамак
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Sanousi Mohammed, Мохаммед, Окита, Вада, Силла, Альсахади, Мейте
Запасные: Hassan Ali Rabea, Naji, Naser Al Ghamdi, Аль-Кахтани, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi, Шарахили, Аль-Самири
1тайм
Аль-Рияд:
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Барбе, Аль-Хайбари, Серхио Гонсалес, Тозе, Леандру Антунеш, Лехаль, Лиа Оку, Силла
Запасные: Фида, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Тармин, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Аль-Шехри, Alabsi, Sultan Ali Haroun
Подробнее
Высшая лига. 25 тур
6 марта 19:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Халидж
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Хазем
Матч окончен
90’
+2’
Oumarou Alio   Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Аль-Мутайри   Аль-Салем
90’
+2’
Аль-Джайзани
87’
85’
Саюд
82’
Фабиу Мартинш  
82’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed   Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi
  Масурас
72’
Аль-Джамаан   Аль-Джайзани
71’
Канаба   Хамзи
71’
68’
Моквана   Саюд
68’
Аль-Шаммари   Аль-Сома
  Фортунис
60’
54’
  Аль-Хабаши
49’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
Аль-Исса   Кинг
46’
2тайм
Перерыв
Шенкевелд   Паоло Фернандес
42’
Канаба
31’
Аль-Джамаан
27’
Аль-Халидж
Морис, Аль-Мутайри, Аль-Джамаан, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Шенкевелд, Аль-Исса, Курбелис, Канаба, Фортунис, Масурас
Запасные: Хамзи, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Джайзани, Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi, Кинг, Аль-Хайдари, Аль-Салем, Raed Firas Al Shanqiti, Паоло Фернандес
1тайм
Аль-Хазем:
Зайед, Бутуй, Аль-Дахиль, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Oumarou Alio, Aboubacar Bah, Аль-Хабаши, Фабиу Мартинш, Моквана, Аль-Шаммари
Запасные: Al-Shanqiti, Mohammed bin Ahmed bin M. Al Saedi, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Abdulrazzaq Sawlan Awaji, Al-Ghamdi, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Сома, Саюд
Подробнее
Высшая лига. 25 тур
6 марта 19:00, King Abdullah Sports City
Логотип домашней команды
Аль-Ахли Джидда
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
Менди
90’
+7’
Тоуни   Салех
90’
+4’
Аль-Хавсави   Бакор
90’
+3’
88’
Данилу Перейра
Марез   Аль-Муваллад
86’
86’
Ауар   Аль-Биши
  Аль-Бурайкан
84’
75’
Шарахили   Аль-Обод
75’
Диаби   Аль-Джулайдан
Аль-Джухани   Аль-Бурайкан
67’
  Марез
59’
51’
  Фабиньо
2тайм
Перерыв
40’
Думбия
35’
Консейсау
32’
Фабиньо
  Тоуни
23’
Галено
20’
Аль-Ахли Джидда
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Маджраши, Атангана Эдоа, Аль-Джухани, Кессиэ, Галено, Тоуни, Марез
Запасные: Аль-Муваллад, Аль-Санби, Бакор, Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Аль-Бурайкан, Гонсалвес, Салех, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Кадеш, Шарахили, Данилу Перейра, Аль-Шенгити, Фабиньо, Думбия, Бергвейн, Ауар, Диаби, Эн-Несири
Запасные: Аль-Гамди, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Фаллатах, Аль-Обод, Аль-Гамди, Аль-Джулайдан, Аль-Гамди, Аль-Биши
Подробнее
Высшая лига. 25 тур
6 марта 19:00, Al Taawoun Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Таавун
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Аль-Фатех
Матч окончен
90’
  Ali bin Hassan Al Masoud
88’
Бендебка   Saad bin Fahad Al Sharfa
Фюльжени   Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli
82’
82’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi   Ali bin Hassan Al Masoud
Петков   Аль-Кахтани
70’
Биэл   Аль-Рашиди
70’
68’
  Jefferson Soares Oliveira Ramos
66’
Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud   Jefferson Soares Oliveira Ramos
66’
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud   Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
66’
Fawaz Yousef Al Hamad   Alothma
  Мартинес
63’
  Пачеко
59’
53’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia
Аль-Муфрадж   Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary
46’
2тайм
Перерыв
  Мартинес
45’
+4’
Аль-Таавун
Маилсон, Петков, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Аль-Муфрадж, Аль-Авджами, Жиротто, Фюльжени, Эль-Махдиуи, Флавио, Биэл, Мартинес
Запасные: Abdulmalik bin Ghazzi bin Al Hamidi Al Marwani Al Harbi, Аль-Рашиди, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Alhurayji, Аль-Кахтани, Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Wesley Bruno Lima Delgado, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Жорже Фернандеш, Саадан, Fawaz Yousef Al Hamad, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Юссуф, Бендебка, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Запасные: Jefferson Soares Oliveira Ramos, Касим, Mohammed Al Sahihi, Alothma, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Saad bin Fahad Al Sharfa, Бохари, Mohammed Al-Sarnoukh, Ali bin Hassan Al Masoud
Подробнее
Высшая лига. 25 тур
6 марта 19:00, Kingdom Arena
Логотип домашней команды
Аль-Хилаль
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Аль-Нажма
Матч окончен
Милинкович-Савич   Mohammed bin Bandar bin Abdullah Al Zaid
88’
  Милинкович-Савич
86’
Аль-Харби   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
86’
Бензема   Маркос Леонардо
85’
Малком   Мендаш
85’
  Малком
84’
  Бензема
81’
73’
Majed Mohammed Yazid Dawran   Khalid bin Mohammed Al Subaie
73’
Al Hawsawi   Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa
67’
Аль-Фатиль   Гуга Родригеш
Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi   Буабре
67’
2тайм
Перерыв
44’
Бутобба   Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari
  Бензема
43’
39’
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Кулибали, Аль-Авджами, Аль-Харби, Канно, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Милинкович-Савич, Аль-Досари, Бензема, Малком
Запасные: Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi, Аль-Мутаири, Meshal Sulaiman F. Al Dawood, Буабре, Маркос Леонардо, Аль-Гамди, Мендаш, Аль-Ями, Mohammed bin Bandar bin Abdullah Al Zaid
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Majed Mohammed Yazid Dawran, Al Hawsawi, Самир, Аль-Фатиль, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Лазаро, Тиянич, Эмад, Бутобба, Фелиппе Кардосо
Запасные: Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Гуга Родригеш, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi, Аль-Энази, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel, Аль-Хаусауи, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
