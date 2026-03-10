Кубок Англии. 1/8 финала. «Вест Хэм» прошел «Брентфорд» по пенальти

В Кубке Англии прошли матчи 1/8 финала.
В 1/8 финала Кубка Англии в пятницу «Ливерпуль» обыграл в гостях «Вулверхэмптон» (3:1).
В субботу «Арсенал» прошел «Мэнсфилд» (2:1), «Челси» на выезде выиграл у «Рексхэма» (4:2), «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (3:1).
Кубок Англии
1/8 финала
Вест Хэм
Ареоля, Скарлз, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Канте, Соучек, Фернандеш, Траоре, Боуэн, Пабло
Запасные: Магасса, Finlay Jacob Herrick, Саммервилл, Уилсон, Уан-Биссака, Поттс, Кастельянос, Килмен, Майерс
Брентфорд:
Келлехер, Льюис-Поттер, Коллинз, Айер, Кайоде, Ярмолюк, Хендерсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Бентт, Вальдимарссон, Шилд, Йенсен, Фуро, Донован, Пиннок, Joshua Stephenson, ван ден Берг
Вулверхэмптон
Джонстон, Гомеш, С. Буэно, Москера, Гомес, Уго Буэно, Мане, Гомес, Белльгард, Тшатшуа, Арокодаре
Запасные: Крейчи, Хван Хи Чхан, Эдози, Бентли, Меллер Вольф, Лима, Армстронг, Доэрти, Гомеш
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Джонс, Салах, Гакпо
Запасные: Моррисон, Конате, Фримпонг, Экитике, Виртц, Ньони, Кьеза, Мамардашвили, Керкез
Мэнсфилд
Робертс, Блэйк-Трэйси, Ошиладжа, Нойл, Маклафлин, Эбботт, Рид, Расселл, Эйкинс, Робертс, Оутс
Запасные: Хендри, Морайя-Уэлш, Льюис, Хьюитт, Льюис, Oliver Irow, Боуэри, Эванс, Адебойеджо
Арсенал:
Аррисабалага, Калафьори, Москера, Салмон, Хавертц, Мартинелли, Троссард, Нергор, Доуман, Мадуэке, Габриэл Жезус
Запасные: Сетфорд, Ибрагим, Диксон, Эзе, Дьокереш, Инкапиэ, Тимбер, Сака, Харриман-Аннус
Рексхэм
Оконкво, Дойл, Хайем, Клуворт, Вайнер, Томасон, Добсон, Лонгмэн, О`Брайен, Рэтбоун, Смит
Запасные: Уорд, Барнетт, Уиндасс, Броудхед, Родригес, Брант, Мур, Скарр, Киллор-Данн
Челси:
Санчес, Бадьяшиль, Адарабиойо, Сарр, Гарначо, Нету, Хато, Лавия, Сантос, Ачимпонг, Делап
Запасные: Гиу, Шерман-Лоу, Джеймс, Гюсто, Эссугу, Дерри, Жоао Педро, Чалоба, Кукурелья
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Уиллок, Тонали, Барнс, Вольтемаде, Эланга, Осула
Запасные: Берн, Дж. Мерфи, Нив, Ливраменто, Висса, Поуп, А. Мерфи, Гордон, Жоэлинтон
Манчестер Сити:
Траффорд, Аке, Хусанов, Стоунз, Матеуш Нунеш, О`Райли, Нико Гонсалес, Доку, Рейндерс, Савиньо, Мармуш
Запасные: Шерки, Родри Эрнандес, Аит-Нури, Семеньо, Доннарумма, Рубен Диаш, Гехи, Бернарду Силва, Фоден
Фулхэм
Лекомт, Куэнка, Андерсен, Кастань, Сессеньон, Кэрни, Рид, Чуквуэзе, Смит-Роу, Бобб, Родриго Муниз
Запасные: Хименес, Берге, Кинг, Лено, Басси, Лукич, Робинсон, Тете, Ивоби
Саутгемптон:
Перец, Мэннинг, Вуд-Гордон, Харвуд-Беллис, Бри, Яндер, Даунс, Сиенза, Азаз, Феллоуз, Ларин
Запасные: Лонг, Стюарт, Брэгг, Эдози, Ромеу, Арчер, Йелерт, Куарши, Мацуки
Порт Вейл
Госи, Гордон, Лоуренс-Гэбриэл, Холл, Хамфрис, Джон, Арчер, Ойо, Уолтерс, Уэйн, Браун
Запасные: Холл, Эймос, Уорд, Эрнандес, Кэмпбелл, Мэглойр, Шипли, Грэй, Хедли
Сандерленд:
Эльборг, О`Нин, Альдерете, Бэллард, Гертрюйда, Ле Фе, Диарра, Тальби, Ригг, Ангуло, Майенда
Запасные: Алексич, Изидор, Мур, Джонс, Jack Whittaker, Джонс, Г. Джака, Абдуллахи, Finn Casper Adam Geragusyan
Лидс
Лукас Перри, Гудмундссон, Ампаду, Бийол, Борнаув, Лонгстафф, Танака, Джеймс, Ньонто, Пиру, Нмеча
Запасные: Штах, Богл, Стрейк, Груев, Байрэм, Дарлоу, Джастин, Ааронсон, Буонанотте
Норвич:
Гримшоу, Крайзин, Кордоба, Макконвил, Фишер, Филд, Маклин, Ахмед, Магома, Гиббс, Квистгорден
Запасные: Медич, Стэйси, Слиман, Ковачевич, Аманква, Спринджетт, Дарлинг, Райт, Мандл-Смит
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
