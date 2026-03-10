170

Кубок Англии. 1/8 финала. «Вест Хэм» прошел «Брентфорд» по пенальти

В Кубке Англии прошли матчи 1/8 финала.

В 1/8 финала Кубка Англии в пятницу «Ливерпуль» обыграл в гостях «Вулверхэмптон» (3:1).

В субботу «Арсенал» прошел «Мэнсфилд» (2:1), «Челси» на выезде выиграл у «Рексхэма» (4:2), «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (3:1).

Кубок Англии

1/8 финала

Кубок Англии. 5-й раунд
9 марта 19:30, Стадион Лондон
Логотип домашней команды
Вест Хэм
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 5 - 3
Логотип гостевой команды
Брентфорд
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 3
Мавропанос
Йенсен
Соучек
Льюис-Поттер
Уилсон
Уаттара
Кастельянос
Игор Тиаго
Боуэн
Пен
Перерыв
2 доптайм
Перерыв
Фернандеш   Уилсон
105’
105’
Шаде   Фуро
97’
Айер   ван ден Берг
1 доптайм
Перерыв
Уокер-Питерс   Уан-Биссака
90’
Соучек
89’
87’
Дамсгор   Донован
81’
  Игор Тиаго
Саммервилл
80’
Канте   Магасса
76’
63’
Ярмолюк   Йенсен
Пабло   Кастельянос
60’
Скарлз   Майерс
46’
Траоре   Саммервилл
46’
2тайм
Перерыв
  Боуэн
34’
28’
  Игор Тиаго
  Боуэн
19’
Вест Хэм
Ареоля, Скарлз, Дисаси, Мавропанос, Уокер-Питерс, Канте, Соучек, Фернандеш, Траоре, Боуэн, Пабло
Запасные: Магасса, Finlay Jacob Herrick, Саммервилл, Уилсон, Уан-Биссака, Поттс, Кастельянос, Килмен, Майерс
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Льюис-Поттер, Коллинз, Айер, Кайоде, Ярмолюк, Хендерсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Бентт, Вальдимарссон, Шилд, Йенсен, Фуро, Донован, Пиннок, Joshua Stephenson, ван ден Берг
Подробнее
Кубок Англии. 5-й раунд
6 марта 20:00, Молинью
Логотип домашней команды
Вулверхэмптон
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
Гомес
90’
+5’
  Хван Хи Чхан
90’
+1’
Уго Буэно   Меллер Вольф
88’
86’
Гакпо   Моррисон
82’
Мак Аллистер   Ньони
81’
ван Дейк   Конате
Арокодаре   Хван Хи Чхан
75’
Гомеш   Гомеш
75’
74’
  Джонс
71’
Собослаи
69’
Салах   Фримпонг
69’
Нгумоа   Виртц
Гомес   Армстронг
61’
53’
  Салах
51’
  Робертсон
2тайм
Перерыв
С. Буэно
17’
Вулверхэмптон
Джонстон, Гомеш, С. Буэно, Москера, Гомес, Уго Буэно, Мане, Гомес, Белльгард, Тшатшуа, Арокодаре
Запасные: Крейчи, Хван Хи Чхан, Эдози, Бентли, Меллер Вольф, Лима, Армстронг, Доэрти, Гомеш
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Нгумоа, Джонс, Салах, Гакпо
Запасные: Моррисон, Конате, Фримпонг, Экитике, Виртц, Ньони, Кьеза, Мамардашвили, Керкез
Подробнее
Кубок Англии. 5-й раунд
7 марта 12:15, Филд Милл
Логотип домашней команды
Мэнсфилд
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
Льюис
90’
+2’
Нойл   Хьюитт
87’
Маклафлин   Oliver Irow
81’
Оутс   Адебойеджо
81’
Маклафлин
80’
Эйкинс
77’
77’
Доуман   Сака
76’
Калафьори   Диксон
74’
Эзе
70’
Калафьори
66’
  Эзе
Эбботт   Льюис
62’
62’
Салмон   Тимбер
62’
Хавертц   Эзе
Рид
60’
  Эванс
50’
Робертс   Эванс
46’
2тайм
Перерыв
41’
  Мадуэке
38’
Троссард   Инкапиэ
Мэнсфилд
Робертс, Блэйк-Трэйси, Ошиладжа, Нойл, Маклафлин, Эбботт, Рид, Расселл, Эйкинс, Робертс, Оутс
Запасные: Хендри, Морайя-Уэлш, Льюис, Хьюитт, Льюис, Oliver Irow, Боуэри, Эванс, Адебойеджо
1тайм
Арсенал:
Аррисабалага, Калафьори, Москера, Салмон, Хавертц, Мартинелли, Троссард, Нергор, Доуман, Мадуэке, Габриэл Жезус
Запасные: Сетфорд, Ибрагим, Диксон, Эзе, Дьокереш, Инкапиэ, Тимбер, Сака, Харриман-Аннус
Подробнее
Кубок Англии. 5-й раунд
7 марта 17:45, Рэйскорс Граунд
Логотип домашней команды
Рексхэм
Завершен
2 - 4
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
120’
+5’
  Жоао Педро
120’
Гарначо
Мур
120’
Клуворт   Киллор-Данн
112’
110’
Сантос
2 доптайм
Перерыв
Дойл   Брант
105’
Томасон
101’
100’
Нету   Дерри
96’
  Гарначо
1 доптайм
Перерыв
Добсон
90’
+3’
Лонгмэн   Барнетт
90’
85’
Ачимпонг   Гюсто
85’
Делап   Жоао Педро
82’
  Ачимпонг
  Дойл
78’
Вайнер   Броудхед
76’
Рэтбоун   Уиндасс
66’
Смит   Мур
66’
65’
Хато   Кукурелья
65’
Лавия   Эссугу
58’
Сарр   Гиу
2тайм
Перерыв
40’
  Оконкво
23’
Лавия
  Смит
18’
Рексхэм
Оконкво, Дойл, Хайем, Клуворт, Вайнер, Томасон, Добсон, Лонгмэн, О`Брайен, Рэтбоун, Смит
Запасные: Уорд, Барнетт, Уиндасс, Броудхед, Родригес, Брант, Мур, Скарр, Киллор-Данн
1тайм
Челси:
Санчес, Бадьяшиль, Адарабиойо, Сарр, Гарначо, Нету, Хато, Лавия, Сантос, Ачимпонг, Делап
Запасные: Гиу, Шерман-Лоу, Джеймс, Гюсто, Эссугу, Дерри, Жоао Педро, Чалоба, Кукурелья
Подробнее
Кубок Англии. 5-й раунд
7 марта 20:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Манчестер Сити
Матч окончен
Висса
90’
Холл   Ливраменто
80’
79’
Савиньо   Шерки
79’
Доку   Фоден
Жоэлинтон
78’
73’
Мармуш   Семеньо
Вольтемаде   Гордон
72’
65’
  Мармуш
Триппьер   Берн
63’
Осула   Висса
63’
Эланга   Жоэлинтон
62’
54’
Гвардиола
47’
  Мармуш
2тайм
Перерыв
39’
  Савиньо
  Барнс
18’
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Уиллок, Тонали, Барнс, Вольтемаде, Эланга, Осула
Запасные: Берн, Дж. Мерфи, Нив, Ливраменто, Висса, Поуп, А. Мерфи, Гордон, Жоэлинтон
1тайм
Манчестер Сити:
Траффорд, Аке, Хусанов, Стоунз, Матеуш Нунеш, О`Райли, Нико Гонсалес, Доку, Рейндерс, Савиньо, Мармуш
Запасные: Шерки, Родри Эрнандес, Аит-Нури, Семеньо, Доннарумма, Рубен Диаш, Гехи, Бернарду Силва, Фоден
Подробнее
Кубок Англии. 5-й раунд
8 марта 12:00, Крэйвен Коттэдж
Логотип домашней команды
Фулхэм
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Саутгемптон
Матч окончен
Чуквуэзе
90’
+8’
90’
+6’
Мацуки
90’
+3’
Азаз
Рид   Хименес
90’
+2’
90’
+1’
  Стюарт
Смит-Роу   Кинг
89’
82’
Феллоуз   Мацуки
82’
Сиенза   Эдози
73’
Даунс
71’
Ларин   Стюарт
71’
Яндер   Брэгг
Кэрни   Ивоби
65’
Куэнка
62’
2тайм
Перерыв
Фулхэм
Лекомт, Куэнка, Андерсен, Кастань, Сессеньон, Кэрни, Рид, Чуквуэзе, Смит-Роу, Бобб, Родриго Муниз
Запасные: Хименес, Берге, Кинг, Лено, Басси, Лукич, Робинсон, Тете, Ивоби
1тайм
Саутгемптон:
Перец, Мэннинг, Вуд-Гордон, Харвуд-Беллис, Бри, Яндер, Даунс, Сиенза, Азаз, Феллоуз, Ларин
Запасные: Лонг, Стюарт, Брэгг, Эдози, Ромеу, Арчер, Йелерт, Куарши, Мацуки
Подробнее
Кубок Англии. 5-й раунд
8 марта 13:30, Вейл Парк
Логотип домашней команды
Порт Вейл
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Сандерленд
Матч окончен
Уэйн   Уорд
88’
83’
Ригг   Г. Джака
Гордон   Кэмпбелл
81’
68’
Тальби   Изидор
Brady
63’
61’
Эльборг
Браун   Грэй
57’
Арчер   Холл
57’
Уэйн
54’
Хамфрис   Мэглойр
46’
2тайм
Перерыв
Браун
30’
  Уэйн
28’
Порт Вейл
Госи, Гордон, Лоуренс-Гэбриэл, Холл, Хамфрис, Джон, Арчер, Ойо, Уолтерс, Уэйн, Браун
Запасные: Холл, Эймос, Уорд, Эрнандес, Кэмпбелл, Мэглойр, Шипли, Грэй, Хедли
1тайм
Сандерленд:
Эльборг, О`Нин, Альдерете, Бэллард, Гертрюйда, Ле Фе, Диарра, Тальби, Ригг, Ангуло, Майенда
Запасные: Алексич, Изидор, Мур, Джонс, Jack Whittaker, Джонс, Г. Джака, Абдуллахи, Finn Casper Adam Geragusyan
Подробнее
Кубок Англии. 5-й раунд
8 марта 16:30, Элланд Роуд
Логотип домашней команды
Лидс
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Норвич
Матч окончен
90’
+3’
Фишер
Гудмундссон   Байрэм
87’
  Пиру
85’
82’
Ахмед   Аманква
Танака   Штах
70’
Джеймс   Богл
70’
Лонгстафф   Стрейк
70’
63’
Квистгорден   Мандл-Смит
63’
Магома   Слиман
62’
Гиббс   Стэйси
Танака
59’
Борнаув   Джастин
46’
46’
Гримшоу   Ковачевич
2тайм
Перерыв
  Гудмундссон
43’
41’
Кордоба
Лонгстафф
39’
  Лонгстафф
32’
25’
Ахмед
Лидс
Лукас Перри, Гудмундссон, Ампаду, Бийол, Борнаув, Лонгстафф, Танака, Джеймс, Ньонто, Пиру, Нмеча
Запасные: Штах, Богл, Стрейк, Груев, Байрэм, Дарлоу, Джастин, Ааронсон, Буонанотте
1тайм
Норвич:
Гримшоу, Крайзин, Кордоба, Макконвил, Фишер, Филд, Маклин, Ахмед, Магома, Гиббс, Квистгорден
Запасные: Медич, Стэйси, Слиман, Ковачевич, Аманква, Спринджетт, Дарлинг, Райт, Мандл-Смит
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Капец, мало того, что оподливились с волками, так ещё после поражения Собо начал фотки с Винисиусом и новости со своим переходом в Реал лайкать в инсте.
Такой себе "будущий капитан"
Ответ Jorge de Guzman
Капец, мало того, что оподливились с волками, так ещё после поражения Собо начал фотки с Винисиусом и новости со своим переходом в Реал лайкать в инсте. Такой себе "будущий капитан"
При такой игре любой нормальный игрок хочет свалить из клуба. В команде кроме Собо, Экитик и Кьезы никто не хочет нормально играть. А тренер шарлатан. Уже почти год не может построить игру.
Ответ Bunyod Turgunov
При такой игре любой нормальный игрок хочет свалить из клуба. В команде кроме Собо, Экитик и Кьезы никто не хочет нормально играть. А тренер шарлатан. Уже почти год не может построить игру.
Когда это Кьеза нормально играл? Он вообще никакой
Рексхэм Челси интересный матч выйдет ,главный матч Ньюкасл Сити , Ливерпуль должен реваншироваться за поражение в чемпионате у Вулверхэмптона
Вангую Арсеналу нагреют Порт Вейл в жеребьевке.
Ответ Proper Chels
Вангую Арсеналу нагреют Порт Вейл в жеребьевке.
Ну а для Челси тогда святых подгонят
Ответ Proper Chels
Вангую Арсеналу нагреют Порт Вейл в жеребьевке.
Какая разница кого нагреют, все равно в финале с сити играть, другие команды и рядом не стояли.
С Победой Ливерпуль YNWA
Арсенал в этом сезоне уже забил 101 мяч.
Впереди только по этому показателю Бавария и Барселона.
Ответ Sterp
Арсенал в этом сезоне уже забил 101 мяч. Впереди только по этому показателю Бавария и Барселона.
Будет крайнк несимпатично не выиграть АПЛ...
Ответ А.В. Бубнов
Будет крайнк несимпатично не выиграть АПЛ...
Не симпатично?😄 Вы случайно не из культурной столицы? Если не выйграют то слова нужны будут такие чтобы на год забанили
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Поле как в РПЛ
РПЛ - российские поля луж?
Ответ А.В. Бубнов
РПЛ - российские поля луж?
Да
Не складывается у сорок с кубком Англии, я уже не помню, когда они хотя бы до полуфинала доходили. Сезон скрасит только победа над Барсой, но с сегодняшней игрой пока в это сложно поверить.
Почему в выходной так поздно матч сити с ньюкаслом?
Ответ marchellinos
Почему в выходной так поздно матч сити с ньюкаслом?
Потому что в Англии на два часа меньше время
Жеребьевка идет
Удачи Величайшему и самому титулованному клубу Англии, Ливерпулю, в важнейшем матче!
Ответ Stewart Крепкий
Удачи Величайшему и самому титулованному клубу Англии, Ливерпулю, в важнейшем матче!
Игра еще даже не началась, а у жейтеров уже полыхает😁😁😁
Ответ Stewart Крепкий
Удачи Величайшему и самому титулованному клубу Англии, Ливерпулю, в важнейшем матче!
В этом сезоне вся надежда на этот кубок,чтобы впрям неприятно не было бы.
