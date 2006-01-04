Шведский игрок Эрикссон: «Видимо, проезжать мимо скамейки и целовать герб – это нормально. Типичная Россия»

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Нападающий молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон высказался о том, что форвард сборной России Александр Хованов эмоционально праздновал гол.

«Типичная Россия. Они разозлились, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна.

Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и целовать герб – это нормально», – заявил Эрикссон.

Россия – в финале МЧМ! Это был суперхоккей 👏

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