Шведский игрок Эрикссон: «Видимо, проезжать мимо скамейки и целовать герб – это нормально. Типичная Россия»

Нападающий молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон высказался о том, что форвард сборной России Александр Хованов эмоционально праздновал гол.
«Типичная Россия. Они разозлились, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна.
Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и целовать герб – это нормально», – заявил Эрикссон.
Россия – в финале МЧМ! Это был суперхоккей 👏
ANOTHER #POWERPLAY GOAL for @russiahockey! Khovanov picks up the rebound to give Russia the lead. @monctonwildcats #WorldJuniors pic.twitter.com/U5kMQAHUeq— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2020