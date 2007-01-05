«Барселона» выиграла первый круг Ла Лиги. Клуб брал титул 15 из 23 раз в такой ситуации

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В чемпионате Испании завершается первый круг.

По итогам первой части сезона в турнирной таблице Ла Лиги лидирует «Барселона», набравшая 40 очков.

«Барса» имеет равное количество очков с «Реалом», но опережает мадридский клуб по дополнительным показателям.

Места в таблице в случае равенства очков определяются по очным встречам, однако в первом круге класико закончилось со счетом 0:0.

«Барселона» выигрывала первый круг в общей сложности 23 раза, в 15 случаях каталонцы в итоге становились чемпионами Ла Лиги. 

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