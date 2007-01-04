Сульшер о 0:0 с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии: «Переигровка радует больше, чем вылет»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги выездного матча 3-го раунда Кубка Англии с (0:0).

Командам предстоит переигровка на стадионе «МЮ».

«Переигровка меня радует больше, чем вылет. Здесь сложно выступать.

У них были моменты. Несколько великолепных сэйвов от – он нас никогда не подводил и провел уже много сухих матчей. Он невероятный человек и профессионал.

Он оказывает давление на , и это как раз то, что нужно. Мы хотим, чтобы у нас играли лучшие игроки мира.

Я люблю . Справедливо, что оба клуба продолжают борьбу», – отметил Сульшер.