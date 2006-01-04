Конор: «Хабиб трясется от страха. Я чувствую запах дерьма»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает, что Хабиб избегает второго боя.

«Хабиб трясется от страха. Он дрожит и не хочет снова встречаться со мной. Поймите это. Он делает все, чтобы не проиграть снова.

Я чувствую запах дерьма. Он боится, вот и все. Все хотят увидеть наш реванш: Дэйна Уайт, фанаты – мы все этого хотим. Хабиб может бежать, но не сможет спрятаться. Я с нетерпением жду реванша», – сказал Конор.

В октябре 2018-го Хабиб заставил сдаться Конора в 4-м раунде. 18 января Макгрегор подерется с Дональдом Серроне на UFC 246.

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