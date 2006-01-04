Полузащитник Кристиан Эриксен не покинет клуб в январе, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, его агент Мартин Шутс ведет переговоры с , «Интером» и «ПСЖ» о переходе игрока в летнее трансферное окно в качестве свободного агента.

Сообщается, что датчанин отклонил предложение «Тоттенхэма» о продлении контракта с зарплатой 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

Напомним, что срок контракта Эриксена с лондонским клубом истекает летом 2020 года.

Эриксен близок к переходу в «Интер» за 20-24 млн евро (Ekstra Bladet)