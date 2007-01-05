«Барса» вдесятером сыграла вничью с «Эспаньолом» и вернулась на 1-е место в Ла Лиге

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В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» в каталонском дерби поделила очки с «Эспаньолом» (2:2).

Каталонцы набрали 40 очков и вернулись на 1-е место в таблице, выиграв первый круг чемпионата Испании.

«Реал» также с 40 очками занимает второе место, уступая «Барсе» по дополнительным показателям, «Атлетико» с 35 – третье.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эспаньол – Барселона 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
4 января, 23.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Давид Лопес, 1:1 – 50 Суарес, 1:2 – 59 Видаль, 2:2 – 88 У Лэй.
ЭспаньолДиего Лопес, Хави Лопес, Налдо, Эспиноса, Дидак Вила, Виктор Гомес (Варгас, 62), Давид Лопес (Итурраспе, 67), Рока, Мелендо (У Лэй, 74), Кальери, Дардер.
БарселонаНето, Серджи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич (Видаль, 46), Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Семеду, 80).
Предупреждения:
Хави Лопес (35), Рока (62), де Йонг (66).
Удаление:
де Йонг (75).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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