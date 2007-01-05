«Барса» вдесятером сыграла вничью с «Эспаньолом» и вернулась на 1-е место в Ла Лиге

В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» в каталонском дерби поделила очки с «Эспаньолом» (2:2).

Каталонцы набрали 40 очков и вернулись на 1-е место в таблице, выиграв первый круг чемпионата Испании.

«Реал» также с 40 очками занимает второе место, уступая «Барсе» по дополнительным показателям, «Атлетико» с 35 – третье.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги