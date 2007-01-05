«Барса» вдесятером сыграла вничью с «Эспаньолом» и вернулась на 1-е место в Ла Лиге

В 19-м туре Ла Лиги «Барселона» в каталонском дерби поделила очки с «Эспаньолом» (2:2).
Каталонцы набрали 40 очков и вернулись на 1-е место в таблице, выиграв первый круг чемпионата Испании.
«Реал» также с 40 очками занимает второе место, уступая «Барсе» по дополнительным показателям, «Атлетико» с 35 – третье.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 4 января, 23.00, «RCDE Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 23 Давид Лопес, 1:1 – 50 Суарес, 1:2 – 59 Видаль, 2:2 – 88 У Лэй.
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Эспаньол –
Диего Лопес, Хави Лопес, Налдо, Эспиноса, Дидак Вила, Виктор Гомес (Варгас, 62), Давид Лопес (Итурраспе, 67), Рока, Мелендо (У Лэй, 74), Кальери, Дардер.
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Барселона –
Нето, Серджи Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич (Видаль, 46), Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Семеду, 80).
- Предупреждения:
- Хави Лопес (35), Рока (62), де Йонг (66).
- Удаление:
- де Йонг (75).