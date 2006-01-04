Сборная США не проведет сбор в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке. Вчера иранский генерал был убит американскими дронами

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Сборная США не проведет запланированные январские сборы в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«В связи с развивающейся ситуацией в регионе, Федерация футбола США решила отложить запланированные на январь сборы мужской национальной команды в Катаре.

В настоящее время мы работаем над альтернативными вариантами для подготовки к матчу с Коста-Рикой, который состоится 1 февраля. Мы ведем переговоры с Футбольной ассоциацией Катара, чтобы в ближайшем будущем найти возможность для нашей команды и испытать катарское гостеприимство мирового класса», – говорится в заявлении Федерации футбола США.

Вчера иранский генерал Касим Сулеймани был убит американскими дронами рядом с международным аэропортом Багдада. Также погибли 4 члена Народных мобилизационных сил Ирака. Воздушный удар последовал за нападениями на американское посольство в Багдаде сторонниками иракского ополчения, поддерживаемого Ираном, и нападением на авиабазу ​​К-1 в 2019 году. 

Министерство обороны США заявило, что удар был нанесен «по указанию президента», и рассказало, что Сулеймани планировал дальнейшие нападения на американских дипломатов и военнослужащих и одобрил нападения на американское посольство в Багдаде в ответ на авиаудары США по Ираку и Сирии 29 декабря 2019 года.

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