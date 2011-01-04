«Тур де Ски». 6-й этап. Диггинс победила в квалификации спринта классическим стилем, Непряева – 6-я

Сегодня на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме проходит женский спринт классическим стилем. Американка Джессика Диггинс выиграла квалификацию, россиянка Наталья Непряева – 6-я.
Российские лыжницы Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская и Диана Головань выбыли.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
6-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Спринт, классический стиль
Квалификация
Финал – в 13.25 по московскому времени, прямая трансляция финала – на телеканале Eurosport.
Квалификация
1. Джессика Диггинс (США) – 3.04,26
2. Лючия Скардони (Италия) – 0,48
3. Юнна Сундлинг (Швеция) – 1,40
4. Сэди Бьорнсен (США) – 1,43
5. Анне Кюлленен (Финляндия) – 1,75
6. Наталья Непряева (Россия) – 2,83
7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2,87
8. Катарина Хенниг (Германия) – 3,10
9. Тириль Венг (Норвегия) – 3,12
10. Тереза Йохауг (Норвегия) – 3,41
11. Майя Далквист (Швеция) – 3,44
12. Анамария Лампич (Словения) – 3,73...
14. Кертту Нисканен (Финляндия) – 4,57
15. Лаурин ван дер Граф (Германия) – 4,77
16. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 5,25...
18. Хайди Венг (Норвегия) – 7,70...
26. Лидия Дуркина (Россия) – 11,79...
30. Алиса Жамбалова (Россия) – 14,23...
36. Шарлотте Калла (Швеция) – 17,59
37. Яна Кирпиченко (Россия) – 17,79...
40. Анна Жеребятьева (Россия) – 25,62
41. Анна Нечаевская (Россия) – 26,41...
43. Диана Головань (Россия) – 27,53
Общий зачет после 5-го этапа
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:51.14,0
2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 19,0
3. Наталья Непряева (Россия) – 32,0
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 33,0
5. Эбба Андерссон (Швеция) – 38,0
6. Хайди Венг (Норвегия) – 49,0
7. Тириль Венг (Норвегия) – 1.57,0
8. Катарина Хенниг (Германия) – 2.12,0
9. Сэди Бьорнсен (США) – 2.22,0
10. Анамария Лампич (Словения) – 2.30,0
11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.52,0
12. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.07,0
13. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3.09,0
14. Юнна Сундлинг (Швеция) – 3.16,0
15. Джессика Диггинс (США) – 3.20,0...
20. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.04,0
21. Алиса Жамбалова (Россия) – 5.26,0...
30. Лидия Дуркина (Россия) – 7.44,0...
33. Анна Нечаевская (Россия) – 8.33,0...
37. Анна Жеребятьева (Россия) – 9.32,0...
40. Диана Головань (Россия) – 9.59,0...