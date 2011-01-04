«Тур де Ски». 6-й этап. Диггинс победила в квалификации спринта классическим стилем, Непряева – 6-я

Сегодня на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме проходит женский спринт классическим стилем. Американка Джессика Диггинс выиграла квалификацию, россиянка Наталья Непряева – 6-я.

Российские лыжницы Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская и Диана Головань выбыли.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

6-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Спринт, классический стиль

Квалификация

Финал – в 13.25 по московскому времени, прямая трансляция финала – на телеканале Eurosport.

Квалификация

1. Джессика Диггинс (США) – 3.04,26

2. Лючия Скардони (Италия) – 0,48

3. Юнна Сундлинг (Швеция) – 1,40

4. Сэди Бьорнсен (США) – 1,43

5. Анне Кюлленен (Финляндия) – 1,75

6. Наталья Непряева (Россия) – 2,83

7. Астрид Якобсен (Норвегия) – 2,87

8. Катарина Хенниг (Германия) – 3,10

9. Тириль Венг (Норвегия) – 3,12

10. Тереза Йохауг (Норвегия) – 3,41

11. Майя Далквист (Швеция) – 3,44

12. Анамария Лампич (Словения) – 3,73...

14. Кертту Нисканен (Финляндия) – 4,57

15. Лаурин ван дер Граф (Германия) – 4,77

16. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 5,25...

18. Хайди Венг (Норвегия) – 7,70...

26. Лидия Дуркина (Россия) – 11,79...

30. Алиса Жамбалова (Россия) – 14,23...

36. Шарлотте Калла (Швеция) – 17,59

37. Яна Кирпиченко (Россия) – 17,79...

40. Анна Жеребятьева (Россия) – 25,62

41. Анна Нечаевская (Россия) – 26,41...

43. Диана Головань (Россия) – 27,53

Общий зачет после 5-го этапа

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:51.14,0

2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 19,0

3. Наталья Непряева (Россия) – 32,0

4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 33,0

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 38,0

6. Хайди Венг (Норвегия) – 49,0

7. Тириль Венг (Норвегия) – 1.57,0

8. Катарина Хенниг (Германия) – 2.12,0

9. Сэди Бьорнсен (США) – 2.22,0

10. Анамария Лампич (Словения) – 2.30,0

11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2.52,0

12. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.07,0

13. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3.09,0

14. Юнна Сундлинг (Швеция) – 3.16,0

15. Джессика Диггинс (США) – 3.20,0...

20. Яна Кирпиченко (Россия) – 5.04,0

21. Алиса Жамбалова (Россия) – 5.26,0...

30. Лидия Дуркина (Россия) – 7.44,0...

33. Анна Нечаевская (Россия) – 8.33,0...

37. Анна Жеребятьева (Россия) – 9.32,0...

40. Диана Головань (Россия) – 9.59,0...