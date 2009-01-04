«МЮ» не забил «Вулверхэмптону» в Кубке Англии – 0:0. Будет переигровка на «Олд Траффорд»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии результаты Вулверхэмптон Футбол

В 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде не смог победить «Вулверхэмптон» (0:0).

Это единственный из сыгранных сегодня 20 матчей, который завершился нулевой ничьей.

По регламенту команды проведут переигровку на поле манкунианцев.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
4 января, 20.31, «Молине Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
ВулверхэмптонРадди, Доэрти, Килмен, Коуди, Рубен Винагре (Кастро, 75), Саисс (Моутинью, 71), Дендонкер, Нету, Рубен Невеш, Траоре, Эшли-Сил (Хименес, 46).
Манчестер ЮнайтедРомеро, Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Перейра, Матич, Джеймс (Рэшфорд, 70), Мата (Фред, 70), Гринвуд, Чонг (Диогу Далот, 82).
Предупреждения:
Саисс (57), Килмен (72), Янг (86), Моутинью (90).

Календарь Кубка Англии

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья