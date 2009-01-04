«МЮ» не забил «Вулверхэмптону» в Кубке Англии – 0:0. Будет переигровка на «Олд Траффорд»

В 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде не смог победить «Вулверхэмптон» (0:0).
Это единственный из сыгранных сегодня 20 матчей, который завершился нулевой ничьей.
По регламенту команды проведут переигровку на поле манкунианцев.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 4 января, 20.31, «Молине Стэдиум»
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Вулверхэмптон –
Радди, Доэрти, Килмен, Коуди, Рубен Винагре (Кастро, 75), Саисс (Моутинью, 71), Дендонкер, Нету, Рубен Невеш, Траоре, Эшли-Сил (Хименес, 46).
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Янг, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Перейра, Матич, Джеймс (Рэшфорд, 70), Мата (Фред, 70), Гринвуд, Чонг (Диогу Далот, 82).