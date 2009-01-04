«МЮ» не забил «Вулверхэмптону» в Кубке Англии – 0:0. Будет переигровка на «Олд Траффорд»

В 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде не смог победить «Вулверхэмптон» (0:0).

Это единственный из сыгранных сегодня 20 матчей, который завершился нулевой ничьей.

По регламенту команды проведут переигровку на поле манкунианцев.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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