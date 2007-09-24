Матч «Локомотив» – «Зенит» рассудит Вилков, 2 игры с VAR и другие назначения 11-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 11-го тура чемпионата России.
28 сентября (суббота)
«Крылья Советов» – «Тамбов»
Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Динамо»
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Локомотив» – «Зенит»
Cудья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
29 сентября (воскресенье)
«Урал» – ЦСКА
Cудья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Рубин» – «Уфа»
Cудья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Спартак» – «Оренбург»
Cудья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Краснодар» – «Арсенал»
Cудья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
30 сентября (понедельник)
«Сочи» – «Ахмат»
Cудья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).