Реклама 18+
Реклама 18+

Матч «Локомотив» – «Зенит» рассудит Вилков, 2 игры с VAR и другие назначения 11-го тура РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Ахмат Урал Сергей Фурса Арсенал Тула Оренбург Сергей Карасев Краснодар Уфа Алексей Еськов Евгений Турбин Михаил Вилков Виталий Мешков Алексей Матюнин Алексей Сухой Василий Казарцев видеоповторы Тамбов Станислав Васильев Павел Кукуян Сочи Футбол

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 11-го тура чемпионата России.

28 сентября (суббота)

«Крылья Советов» – «Тамбов»

Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Динамо»

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Локомотив» – «Зенит»

Cудья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

29 сентября (воскресенье)

«Урал» – ЦСКА

Cудья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Рубин» – «Уфа»

Cудья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» – «Оренбург»

Cудья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Краснодар» – «Арсенал»

Cудья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

30 сентября (понедельник)

«Сочи» – «Ахмат»

Cудья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).
 

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья