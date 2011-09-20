Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Уфы»

10-й тур РПЛ стартует матчем «Уфа» – «Спартак».
В субботу «Зенит» примет «Рубин», «Локомотив» сыграет на выезде с «Оренбургом».
В воскресенье ЦСКА сразится с «Краснодаром».
Чемпионат России
10-й тур
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.30, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 21 сентября, 14.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.00, «Мордовия Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 22 сентября, 11.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 22 сентября, 14.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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