Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Уфы»

10-й тур РПЛ стартует матчем «Уфа» – «Спартак».

В субботу «Зенит» примет «Рубин», «Локомотив» сыграет на выезде с «Оренбургом».

В воскресенье ЦСКА сразится с «Краснодаром».

Чемпионат России

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

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