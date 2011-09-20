Реклама 18+
Реклама 18+

Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Уфы»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Тамбов Сочи Футбол

10-й тур РПЛ стартует матчем «Уфа» – «Спартак».

В субботу «Зенит» примет «Рубин», «Локомотив» сыграет на выезде с «Оренбургом».

В воскресенье ЦСКА сразится с «Краснодаром».

Чемпионат России

10-й тур

Уфа – Спартак
Дата проведения
20 сентября, 17.30, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – Крылья Советов
Дата проведения
21 сентября, 14.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Тамбов – Ростов
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «Мордовия Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Рубин
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Оренбург – Локомотив
Дата проведения
22 сентября, 11.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо – Сочи
Дата проведения
22 сентября, 14.00, «ВТБ-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Урал
Дата проведения
22 сентября, 16.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Краснодар
Дата проведения
22 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья