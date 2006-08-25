Девушка Роналду: «Нелегко быть партнером такого знаменитого человека, но у нас любовь с первого взгляда»

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» , рассказала о своих отношениях с португальцем.

«Быть партнером такого знаменитого человека нелегко, но я бы не променяла это ни на что на свете.

То, что я чувствую к Криштиану, сильнее, чем что-либо, чем любое давление. Вместе мы сильнее, и мы восхищаемся друг другом. Но также очень важно соблазнять и мечтать.

Я всегда сплю в нижнем белье и предпочитаю сексуальное нижнее белье. Это удобно, сексуально и романтично. В нем есть все, и это сделает вашего мужчину счастливым.

Мы впервые встретились в магазине Gucci, где я работала менеджером по продажам. Спустя несколько дней мы встретились на мероприятии бренда.

Тогда мы смогли поговорить в спокойной атмосфере, не касаясь сферы моей работы. Для обоих из нас это была любовь с первого взгляда», — сказала Джорджина.

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