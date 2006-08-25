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Дастин Порье: «Обещаю, что Хабиб будет истекать кровью»

Теги UFC MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье поделился ожиданиями от боя с чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

«Я могу заставить любого корчиться от боли. Обещаю, что Нурмагомедов будет истекать кровью. Я знаю свои возможности. Хабиб — самый пугающий соперник в моей карьере? Может быть, для вас, журналистов, он и выглядит пугающе, но не для меня.

Однако никто из моих прошлых соперников не сравнится с Хабибом в давлении в партере и в умении проводить тейкдаун. Чувствую, что побью Хабиба, причиню ему боль, уберу с дороги.

Почему 27 человек до меня не смогли это сделать, а я смогу? Это совокупность факторов — тактика, движения, джиу-джитсу, борьба, кикбоксинг, понимание MMA и непрерывное стремление быть первым», – заявил Порье.

Бой Хабиб – Порье состоится 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

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