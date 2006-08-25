«Барса» за аренду Неймара предложит 40 млн евро и Дембеле на сезон, право выкупа бразильца – 170 млн

по-прежнему хочет подписать форварда «ПСЖ» Неймара.

Каталонцы сделают очередное предложение о трансфере по двум формулам, сообщает Le Parisien.

«Барселона» предложит 40 млн евро за аренду Неймара, а в обратном направлении в годичную аренду отправится полузащитник .

При этом у «Барсы» будет право выкупа за 170 млн. Однако отмечается, что Дембеле не хотел бы покидать каталонский клуб.

Второй вариант – 40 млн евро за аренду 27-летнего бразильца с обязательством выкупа за 170 млн.

По данным Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» опасается, что «ПСЖ» отклонит любое их предложение.

Мы снова про Неймара. В «Барселоне» его очень ждет Месси, а «Реал» смущает, что бразилец часто травмируется