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ЦСКА разнес «Ахмат» – 3:0. До «Краснодара», «Локо» и «Зенита» – 1 очко

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на 4-е место в таблице. От «Краснодара», «Локо» и «Зенита» команду Виктора Гончаренко отделяет 1 очко.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

ЦСКА – Ахмат 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
25 августа, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 43 Фернандес, 2:0 – 66 Чалов, 3:0 – 73 Влашич.
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Набабкин (Шарлия, 17), Магнуссон, Фернандес, Ахметов, Обляков (Тикнизян, 89), Бийол, Кучаев (Бистрович, 82), Влашич, Чалов.
АхматГудиев, Семенов, Нижич, Анхель, Роши (Мбенг, 70), Садулаев, Бериша, Исмаэл, Иванов, Харин, Швец.
Предупреждения:
Иванов (32), Магнуссон (34), Харин (41), Кучаев (52), Анхель (62), Семенов (62), Шарлия (62).

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