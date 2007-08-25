ЦСКА разнес «Ахмат» – 3:0. До «Краснодара», «Локо» и «Зенита» – 1 очко

ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России.
Армейцы набрали 13 очков и поднялись на 4-е место в таблице. От «Краснодара», «Локо» и «Зенита» команду Виктора Гончаренко отделяет 1 очко.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 25 августа, 16.30, «ВЭБ Арена»
-
ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Набабкин (Шарлия, 17), Магнуссон, Фернандес, Ахметов, Обляков (Тикнизян, 89), Бийол, Кучаев (Бистрович, 82), Влашич, Чалов.
-
Ахмат –
Гудиев, Семенов, Нижич, Анхель, Роши (Мбенг, 70), Садулаев, Бериша, Исмаэл, Иванов, Харин, Швец.