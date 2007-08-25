ЦСКА разнес «Ахмат» – 3:0. До «Краснодара», «Локо» и «Зенита» – 1 очко

ЦСКА разгромил «Ахмат» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России.

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на 4-е место в таблице. От «Краснодара», «Локо» и «Зенита» команду Виктора Гончаренко отделяет 1 очко.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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