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Туктамышева поменяла музыку в новой короткой: «Решили, что зритель может не понять первый вариант»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Ше-Линн Бурн Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что поменяла музыку для короткой программы нового сезона.

Короткую для чемпионки мира-2015 ставила  канадский хореограф Ше-Линн Бурн. Изначально постановка была под песню «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine.

«Ше-Линн Бурн поставила мне классную программу под музыку «Drumming Song». Я рассказала об этом в интервью, но потом все сошлись во мнении, что эта музыка будет немножко непонятной для зрителя, для того, кто уже давно в фигурном катании.

Программа получилась очень современная, очень крутая, драйвовая. Мы решили сделать тот же вариант только под Oblivion Астора Пьяццоллы. Все очень классно легло. И новая короткая мне тоже нравится.

Первый вариант был очень крутой, насыщенный. В новом варианте я тоже выгляжу достаточно свежо, но по той программе было видно, что ее ставил один из лучших постановщиков на сегодняшний день. Программа была насыщенной, но она полностью осталась – просто изменили музыку», – сказала Туктамышева в интервью сайту ФФКР.

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