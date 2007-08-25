«Ман Сити» вышел на 2-е место в АПЛ, победив «Борнмут» (3:1)

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Борнмут» (3:1) в 3-м туре АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы набрала 7 очков и вышла на второе место в чемпионате Англии.

Возглавляет таблицу «Ливерпуль», у которого 9 очков в трех матчах.