«Ман Сити» вышел на 2-е место в АПЛ, победив «Борнмут» (3:1)

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Борнмут» (3:1) в 3-м туре АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы набрала 7 очков и вышла на второе место в чемпионате Англии.
Возглавляет таблицу «Ливерпуль», у которого 9 очков в трех матчах.
- Дата проведения
- 25 августа, 16.00, «Дин Корт»
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Борнмут –
Рэмсдейл, Дэниэлс (Уилсон, 37), Мифем, Кук, Смит (Айб, 68), Фрэйзер, Лерма, Биллинг, Аке, Уилсон (Соланке, 69), Кинг.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Отаменди, Уокер (Жоау Канселу, 90), Сильва, де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 79), Гюндоган (Родри Эрнандес, 58), Стерлинг, Агуэро.