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«Ман Сити» вышел на 2-е место в АПЛ, победив «Борнмут» (3:1)

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Борнмут Футбол

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Борнмут» (3:1) в 3-м туре АПЛ. 

Команда Пепа Гвардиолы набрала 7 очков и вышла на второе место в чемпионате Англии.

Возглавляет таблицу «Ливерпуль», у которого 9 очков в трех матчах.

 

Борнмут – Манчестер Сити 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
25 августа, 16.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Агуэро, 0:2 – 43 Стерлинг, 1:2 – 45 Уилсон, 1:3 – 64 Агуэро.
БорнмутРэмсдейл, Дэниэлс (Уилсон, 37), Мифем, Кук, Смит (Айб, 68), Фрэйзер, Лерма, Биллинг, Аке, Уилсон (Соланке, 69), Кинг.
Манчестер СитиЭдерсон, Зинченко, Лапорт, Отаменди, Уокер (Жоау Канселу, 90), Сильва, де Брюйне, Бернарду Силва (Марез, 79), Гюндоган (Родри Эрнандес, 58), Стерлинг, Агуэро.
Предупреждения:
Уокер (10), Эдерсон (13), Лерма (56), Отаменди (90).
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