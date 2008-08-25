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Чемпионат Европы (жен). Россия обыгрывает Швейцарию 2-0 по сетам

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Сегодня женская сборная России играет с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу.

Чемпионат Европы

Женщины

Групповой этап

Группа D

Братислава, Словакия

Россия – Швейцария – 2-0 (28:26, 25:19, 0:0, идет третий сет)

Испания – Беларусь – 3-1 (25:22, 25:22, 15:25, 25:17)

Положение в группе: Словакия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Германия – 2-0 (6), Россия – 1-0 (3), Испания – 1-2 (3), Беларусь – 0-2 (0), Швейцария – 0-2 (0).

Группа A

Анкара, Турция

Болгария – Сербия – 1-3 (25:16, 21:25, 20:25, 16:25)

Греция – Финляндия – 3-1 (26:24, 15:25, 25:21, 27:25)

Положение в группе: Сербия – 2-0 (6), Греция – 2-1 (6), Турция – 2-0 (5),  Франция – 1-1 (2), Финляндия – 0-3 (1), Болгария – 0-1 (1).

Группа B

Лодзь, Польша

Словения – Португалия – 3-0 (25:21, 25:20, 25:9)

Украина – Италия – 22.00

Положение в группе: Польша – 2-0 (6), Бельгия – 2-0 (6),  Италия – 1-0 (3), Словения – 1-2 (3), Украина – 0-1 (0), Португалия – 0-3 (0).

Группа C

Будапешт, Венгрия

Азербайджан – Голландия – 0-3 (15:25, 23:25, 23:25)

Эстония – Румыния – 1-3 (23:25, 32:30, 19:25, 21:25)

Положение в группе: Голландия – 2-0 (6), Румыния – 2-1 (6), Хорватия – 1-1 (4), Венгрия – 1-1 (3), Азербайджан – 1-1 (2),Эстония – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующую стадию проходят по 4 лучшие команды из каждой группы.

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