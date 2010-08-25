Директор «Краснодара» – болельщикам о критике Берга: «Не нужно слушать диванных аналитиков»

Коммерческий директор Арам Фундукян обратился к болельщикам, которые освистали нападающего команды во время матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Уважаемые болельщики! Я выражаю общее мнение руководства клуба.

В перерыве матча с часть публики свистела Маркусу Бергу. Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдается на поле, а это никак не относится к Маркусу. Всем футболистам требуется время на адаптацию в новой команде.

Вспомните, как вы критиковали Спайича – а сегодня он капитан и основной защитник клуба. Так же вы ругали Фьолусона, а сейчас он проводит хорошие матчи. Вандерсону потребовался год на то, чтобы стать тем Вандерсоном, которого мы любим.

Мы благодарны, что Маркус присоединился к нашей команде, потому что один из наших форвардов молод, а второй подвержен травмам. Мы были в жестких рамках фэйр-плей, поэтому подписать годовой контракт с опытным игроком было для нас большой удачей.

Мы видим его отношение на тренировках. Видим, как много он работает на поле, и уже сейчас приносит немало пользы. Просто иногда нужно не слушать диванных аналитиков, а анализировать игру самим и прислушиваться к мнению наших тренеров.

Вчера после ничейной игры с «Локомотивом» все сказали, что атмосфера на стадионе была потрясающей. И ее создаете вы. Но, освистывая Маркуса Берга, вы не приносите пользы клубу. Наоборот, поддержка сейчас ему нужна больше, чем любому другому.

И еще. Мы всегда были клубом, который уважает свою историю. Когда вчера часть болельщиков плохо встретила – это было неприятно.

Хочу напомнить, что он – двукратный лучший бомбардир чемпионата России в составе «Краснодара». Он доставил нам много счастливых минут. Надеюсь, что когда Федор приедет к нам в следующий раз, мы встретим его подобающим образом», – написал Фундукян.

Эту запись в твиттере ретвитнул владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

Берг перешел в «Краснодар» этим летом. 33-летний швед сыграл в 4 матчах чемпионата России и провел 3 игры в квалификации Лиги чемпионов, не отметившись голевыми действиями.

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