Кубок мэра Москвы. «Динамо» против ЦСКА, «Спартак» проиграл «Витязю»

В Москве завершается Кубок мэра столицы.
Кубок мэра Москвы
Москва
Спартак – Витязь – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 -21 Алексей Макеев (Швец-Роговой, Семин)
0:2 – 49 Павел Чернов
1:2 – 59 Денис Кокарев
Состав «Спартака»:
Гудачек (Беспалов)
Херсли – Рылов, Хохлачев – Зубов – Карсумс
Кулик – Гончаров, Даугавиньш – Юньков – Федоров
Вишневский – Никишин, Никонцев – Аркалов – Талалуев
Тришин – Кутузов, Цыплаков – Столяров – Кокарев, Лещенко.
Состав «Витязя»:
Самонов (Ежов)
Воронков – Ержабек, Макеев – Швец-Роговой – Семин
Евсеенков – Лаюнен, Няттинен – Аалтонен – Йормакка
Епишин – Катичев, Комаров – Чернов –Шевченко
Стасенко – Шинкевич, Гребенщиков – Моисеев – Ларичев.
Динамо – ЦСКА – 19:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Динамо» – 6 (2), «Витязь» – 6 (3), ЦСКА – 3 (2), «Спартак» – 0 (3).