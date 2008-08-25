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Кубок мэра Москвы. «Динамо» против ЦСКА, «Спартак» проиграл «Витязю»

Теги ЦСКА Витязь Спартак результаты Кубок мэра Москвы КХЛ Динамо Хоккей

В Москве завершается Кубок мэра столицы.

Кубок мэра Москвы

Москва

Спартак – Витязь – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 -21 Алексей Макеев (Швец-Роговой, Семин)

0:2 – 49 Павел Чернов

1:2 – 59 Денис Кокарев

Состав «Спартака»:

Гудачек (Беспалов)

Херсли – Рылов, Хохлачев – Зубов – Карсумс

Кулик – Гончаров, Даугавиньш – Юньков – Федоров

Вишневский – Никишин, Никонцев – Аркалов – Талалуев

Тришин – Кутузов, Цыплаков – Столяров – Кокарев, Лещенко.

Состав «Витязя»:

Самонов (Ежов)

Воронков – Ержабек, Макеев – Швец-Роговой – Семин

Евсеенков – Лаюнен, Няттинен – Аалтонен – Йормакка

Епишин – Катичев, Комаров – Чернов –Шевченко

Стасенко – Шинкевич, Гребенщиков – Моисеев – Ларичев.

Динамо – ЦСКА – 19:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Динамо» – 6 (2), «Витязь» – 6 (3), ЦСКА – 3 (2), «Спартак» – 0 (3).  

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