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Моуринью ждет предложения от «Реала» и поэтому не выбрал команду

Теги Жозе Моуринью Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью надеется вновь возглавить мадридский клуб.

Как сообщает As, этим летом португалец получил немало приглашений поработать в различных командах, включая сборные, однако все они были отвергнуты.

В случае, если «Реал» до января не начнет подыскивать возможную замену нынешнему главному тренеру Зинедину Зидану, Моуринью будет готов рассматривать предложения от других команд.

В настоящее время 56-летний португалец работает экспертом Sky Sports на матчах АПЛ.

Жозе показывает родной город (мама до сих пор живет в многоэтажке) и классно говорит: зачем учит немецкий, почему назвал себя особенным

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