Моуринью ждет предложения от «Реала» и поэтому не выбрал команду

Бывший главный тренер Жозе Моуринью надеется вновь возглавить мадридский клуб.

Как сообщает As, этим летом португалец получил немало приглашений поработать в различных командах, включая сборные, однако все они были отвергнуты.

В случае, если «Реал» до января не начнет подыскивать возможную замену нынешнему главному тренеру , Моуринью будет готов рассматривать предложения от других команд.

В настоящее время 56-летний португалец работает экспертом Sky Sports на матчах АПЛ.

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