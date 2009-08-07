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«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным или отдать его в аренду в «Сочи»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Заболотный Чемпионат.com Сочи Футбол

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный может покинуть петербургский клуб, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, «Зенит» пытается убедить Заболотного перейти в «Сочи» несмотря на то, что раньше игрок отказывался от перехода из-за понижения зарплаты.

Сейчас «Зенит» и Заболотный ведут активный диалог по решению ситуации. Рассматриваются два сценария: аренда в «Сочи» или разрыв контракта между клубом и нападающим.

В сезоне-2018/19 Заболотный провел за «Зенит» 16 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.

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