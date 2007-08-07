Реклама 18+
Реклама 18+

«Реал» начал предметные переговоры о трансфере Неймара

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Реал».

Вчера вечером клуб из Мадрида начал предметные переговоры о трансфере 27-летнего бразильца, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя.

Ситуация развивается, и ближайшие дни будут иметь ключевое значение. Если не случится ничего непредвиденного, Неймар станет игроком «Реала».

Ранее форвард хотел вернуться в «Барселону», а «Реал», как сообщалось, утратил интерес к игроку.

Однако в начале августа мадридцы вернулись к идее подписания бразильца.

В Fantasy АПЛ разыгрывают поездку на матч в Англию и 20 футболок английских клубов! Быстрее создавай команду

 

Реклама 18+

Опрос

Кого взять «Реалу»?

1190 голосов 1
  • Поль Погба
    24%
  • Кристиан Эриксен
    37%
  • Донни ван де Бек
    30%
  • Бруну Фернандеш
    9%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться