«Реал» начал предметные переговоры о трансфере Неймара

Нападающий «ПСЖ» может перейти в «Реал».

Вчера вечером клуб из начал предметные переговоры о трансфере 27-летнего бразильца, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя.

Ситуация развивается, и ближайшие дни будут иметь ключевое значение. Если не случится ничего непредвиденного, станет игроком «Реала».

Ранее форвард хотел вернуться в «Барселону», а «Реал», как сообщалось, утратил интерес к игроку.

Однако в начале августа мадридцы вернулись к идее подписания бразильца.