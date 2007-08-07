«Реал» начал предметные переговоры о трансфере Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Реал».
Вчера вечером клуб из Мадрида начал предметные переговоры о трансфере 27-летнего бразильца, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя.
Ситуация развивается, и ближайшие дни будут иметь ключевое значение. Если не случится ничего непредвиденного, Неймар станет игроком «Реала».
Ранее форвард хотел вернуться в «Барселону», а «Реал», как сообщалось, утратил интерес к игроку.
Однако в начале августа мадридцы вернулись к идее подписания бразильца.