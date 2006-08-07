«МЮ» приостановил переговоры о трансфере Эриксена. В клубе считают, что игрок выберет Испанию

«МЮ» приостановил переговоры о трансфере полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Манкунианцы считают, что, если датчанин и покинет лондонский клуб, он решит продолжить карьеру в Испании. На Эриксена претендует «Реал».

«Шпоры» требовали за 27-летнего футболиста 80 млн фунтов, а сам он хочет смены обстановки и большей мотивации, чем деньги.

«МЮ» ведет переговоры с другими футболистами, но шансы подписать кого-либо невелики: трансферное окно в Англии закрывается завтра.

«МЮ» хочет подписать Эриксена в последние 48 часов трансферного окна

Эриксен готов вести переговоры с «МЮ»