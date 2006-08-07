«СЭ»: трансфер Чалова в «Кристал Пэлас» реален, игрок настроен на переход

может приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова.

По информации , трансфер вполне реален. 21-летний нападающий настроен на переход и хотел бы попробовать силы в Англии.

Трансферное окно в Англии закроется завтра в 19:00 по московскому времени. Сообщалось, что лондонцы предложат за Чалова более 20 млн фунтов.

Ранее «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 14 млн фунтов, но ЦСКА отказал англичанам.

В сезоне-2019/20 Чалов провел за ЦСКА 4 матча в чемпионате России, забил два гола и сделал одну голевую передачу.