Реклама 18+
Реклама 18+

«СЭ»: трансфер Чалова в «Кристал Пэлас» реален, игрок настроен на переход

Теги ЦСКА премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

«Кристал Пэлас» может приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова.

По информации «Спорт-Экспресса», трансфер вполне реален. 21-летний нападающий настроен на переход и хотел бы попробовать силы в Англии.

Трансферное окно в Англии закроется завтра в 19:00 по московскому времени. Сообщалось, что лондонцы предложат за Чалова более 20 млн фунтов.

Ранее «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 14 млн фунтов, но ЦСКА отказал англичанам.

В сезоне-2019/20 Чалов провел за ЦСКА 4 матча в чемпионате России, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В Fantasy АПЛ разыгрывают поездку на матч в Англию и 20 футболок английских клубов! Быстрее создавай команду

 

Реклама 18+

Опрос

Кто сейчас лучше - Чалов или Дзюба?

15256 голосов 14
  • Дзюба
    40%
  • Чалов
    60%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться