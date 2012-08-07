ЦСКА и «Фиорентина» интересуются хавбеком «Флуминенсе» Педро Абреу. За него хотят 15 млн евро

Полузащитник «Флуминенсе» Педро Абреу может продолжить карьеру в ЦСКА. В приобретении игрока также заинтересована «Фиорентина».
«Флуминенсе» рассчитывает получить за хавбека не менее 15 млн евро. И ЦСКА, и «Фиорентина» отправляли своих представителей для того, чтобы просмотреть игрока, а также сделать выводы о том, насколько хорошо он восстановился после операции на правом колене.
На данный момент «Флуминенсе» не получил ни одного официального предложения о трансфере Педро Абреу. Есть вероятность того, что они поступят ближе к концу месяца.
В текущем сезоне Педро Абреу провел за «Флуминенсе» 9 матчей в чемпионате Бразилии и забил 5 голов.