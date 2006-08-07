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Александр Медведев: «Переговоры по Заболотному с «Сочи» находятся в завершающей стадии»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Антон Заболотный Чемпионат.com Сочи Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что переговоры о трансфере нападающего команды Антона Заболотного в «Сочи» находятся на завершающей стадии. 

«Наши переговоры с «Сочи» по Заболотному находятся в завершающей стадии, я думаю, что последние детали могут быть согласованы в ближайшее время. Речь идет о полноценном трансфере», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может разорвать контракт с Заболотным в случае, если он не покинет команду, а генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что клуб ведет переговоры о трансфере форварда.

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