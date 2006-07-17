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Mundo Deportivo: Неймар готов перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию»

Теги Бавария ПСЖ Ювентус бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар твердо намерен покинуть команду в это межсезонье.

Приоритетным вариантом для 27-летнего форварда остается переход в «Барселону», но он понимает, что данный трансфер осуществить будет непросто.

В связи с этим бразилец рассматривает и другие варианты для продолжения карьеры, в том числе «Реал», «Ювентус» и «Баварию».

Также он был готов перейти в «Манчестер Юнайтед», но сейчас отказался от этой идеи в связи с непопаданием «красных дьяволов» в Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что «Барселона» предлагала за Неймара 40 миллионов евро и двоих своих футболистов, но это предложение «ПСЖ» не устраивает, клуб отпустит игрока, только если за него предложат требуемую сумму.

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