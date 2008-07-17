«Чемпионат»: Мирзов завтра пройдет медосмотр для «Спартака»

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов все ближе к переходу в «Спартак».

18 июля он пройдет медосмотр в московском клубе, сообщает «Чемпионат». Игрок уже согласовал личный контракт с красно-белыми и в ближайшее время подпишет с клубом трехлетнее соглашение.

В прошлом сезоне 26-летний футболист на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». В 29 матчах во всех турнирах он забил 8 голов и отдал одну результативную передачу.

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