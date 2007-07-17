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Нобель Арустамян: «Семак заинтересован в приглашении Гильерме в «Зенит»

Теги Спартак Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Гильерме Нобель Арустамян Антон Евменов Хавьер Рибальта Футбол

Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» хочет приобрести вратаря «Локомотива» Гильерме. 

«В борьбу за вратаря Локомотива Гильерме включился и «Зенит». В клубе обсуждают идею приглашения вратаря.

В частности, обсуждение идет между Сергеем Семаком, спортивным директором Хавьером Рибальтой и шеф-скаутом Антоном Евменовым.

Семак заинтересован в приглашении Гильерме. А функционеры уже связались с представителем голкипера на тему возможного переезда», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может купить Гильерме или подписать его как свободного агента.

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