Нобель Арустамян: «Семак заинтересован в приглашении Гильерме в «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что хочет приобрести вратаря «Локомотива» Гильерме.

«В борьбу за вратаря Локомотива Гильерме включился и «Зенит». В клубе обсуждают идею приглашения вратаря.

В частности, обсуждение идет между , спортивным директором Хавьером Рибальтой и шеф-скаутом .

Семак заинтересован в приглашении Гильерме. А функционеры уже связались с представителем голкипера на тему возможного переезда», – написал Арустамян в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может купить Гильерме или подписать его как свободного агента.