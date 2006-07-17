«МЮ» требует за Погба 200 млн евро

, скорее всего, не сможет позволить себе подписание полузащитника Поля Погба в это межсезонье.

требует за 26-летнего хавбека 200 миллионов евро, и это гораздо больше той суммы, которую были готовы предложить мадридцы.

Руководство «МЮ» таким образом дало понять, что планирует удержать француза и видит его в будущем одним из ключевых игроков команды.

Погба в настоящее время находится вместе с «Юнайтед» на сборе в Австралии и никак не пытается форсировать свою продажу.

Также сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер рассматривает Погба на роль капитана.