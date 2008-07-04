👉 «Зенит» купил Сантоса, Буффон вернулся в «Юве», «Ман Сити» подписал Родри 💷 Трансферный дайджест Sports.ru

Все главные трансферы и инсайды дня.

1. «Зенит» купил на позицию левого защитника Дугласа Сантоса. Как говорят, за 15 миллионов евро.

2. Джанлуиджи Буффон подписал контракт с «Ювентусом» на один год. После сезона в «ПСЖ» он решил вернуться в клуб, где играл 17 лет подряд.

3. Лэмпард готов поспорить, что Буффон в «Юве» – это не главное возвращение дня. Франк долго выступал за «Челси», а сейчас стал главным тренером команды.

4. «Манчестер Сити» заплатил отступные в размере 70 миллионов евро за полузащитника «Атлетико» Родри.

5. ПСЖ объявил о трансфере хавбека Андера Эрреры. Испанец перешел во французский клуб на правах свободного агента.

6. «Зенит» сегодня не только тратил, но и продавал. Дмитрий Полоз ушел поднимать дебютанта РПЛ «Сочи».

7. «Наполи» выкупил у «Арсенала» Давида Оспину. Вратарь убедил руководство неаполитанцев во время арендного соглашения.

8. Арьен Роббен завершил карьеру. 29 трофеев, 96 матчей за сборную – голландец был великолепен.

9. Хвича Кварацхелия официально стал игроком «Рубина». Ранее 18-летний хавбек играл в «Локомотиве».

10. ЦСКА готов заплатить 7 миллионов евро за нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жи. 3 гола в 17 матчах прошлого сезона.