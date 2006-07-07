Marca: «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены

Французский полузащитник Поль Погба, вероятно, сменит клуб этим летом.

По информации Marca, игрок заявил руководству «МЮ» и главному тренеру о желании покинуть команду. Погба не намерен обсуждать это решение.

В связи с этим «Юнайтед» попросил Погба о времени на поиск замены, а также о том, чтобы 26-летний полузащитник присоединился к команде в предсезонном турне. Главным кандидатом на замену считается полузащитник Сергей Милинкович-Савич, несмотря на то, что итальянцы требуют 120 млн евро за игрока. Английский клуб считает сумму завышенной.

дважды связывался с «Манчестер Юнайтед» по поводу Погба и ожидает начала переговоров, но не намерен портить отношения с «МЮ». Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан хочет видеть своего соотечественника в команде и настаивает на его подписании.