Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турне

огласил список игроков, которые отправятся с командой в Австралию в рамках предсезонного турне.

В состав «МЮ» включены полузащитник , которого хотят приобрести «Реал» и «Ювентус», и форвард , на которого претендует «Интер».

Вне состава «Юнайтед» хавбек Фред и защитник Маттео Дармиан. Они отсутствуют по семейным обстоятельствам.

Уже сегодня команда вылетит в Австралию, приступит к тренировкам, а 13 июля проведет товарищеский матч с «Перт Глори».