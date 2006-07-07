Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турне

«Манчестер Юнайтед» огласил список игроков, которые отправятся с командой в Австралию в рамках предсезонного турне.
В состав «МЮ» включены полузащитник Поль Погба, которого хотят приобрести «Реал» и «Ювентус», и форвард Ромелу Лукаку, на которого претендует «Интер».
Вне состава «Юнайтед» хавбек Фред и защитник Маттео Дармиан. Они отсутствуют по семейным обстоятельствам.
Уже сегодня команда Оле-Гуннара Сульшера вылетит в Австралию, приступит к тренировкам, а 13 июля проведет товарищеский матч с «Перт Глори».