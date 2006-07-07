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Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турне

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Маттео Дармиан Поль Погба Ромелу Лукаку Фред Футбол

«Манчестер Юнайтед» огласил список игроков, которые отправятся с командой в Австралию в рамках предсезонного турне.

В состав «МЮ» включены полузащитник Поль Погба, которого хотят приобрести «Реал» и «Ювентус», и форвард Ромелу Лукаку, на которого претендует «Интер».

Вне состава «Юнайтед» хавбек Фред и защитник Маттео Дармиан. Они отсутствуют по семейным обстоятельствам.

Уже сегодня команда Оле-Гуннара Сульшера вылетит в Австралию, приступит к тренировкам, а 13 июля проведет товарищеский матч с «Перт Глори».

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