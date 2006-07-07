Реклама 18+
Реклама 18+

The Times: «Ювентус» предложит за Погба 120 млн фунтов, «МЮ» надеется сохранить игрока

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Поль Погба Футбол

«Ювентус» не отказывается от идеи купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. 

По информации The Times, туринский клуб предложит 120 миллионов фунтов за 26-летнего футболиста. 

«Бьянконери» рассчитывают, что трансфер француза поможет клубу победить в Лиге чемпионов. 

Руководство «МЮ» по-прежнему надеется сохранить Погба в своем составе на следующий сезон и отводят ему ключевую роль в команде Оле-Гуннара Сульшера. 

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить за Погба 60-70 млн евро и Пауло Дибалу. 

Другой претендент на француза – «Реал». Утверждалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены.

Агент Погба: «Каждый в «МЮ» знает о готовности Поля двигаться дальше. Мы работаем над этим»

Реклама 18+

Опрос

Кому Погба нужнее?

400 голосов
  • «Реал»
    29%
  • «Ювентус»
    27%
  • «Манчестер Юнайтед»
    11%
  • Он везде лишний
    33%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться