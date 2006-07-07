The Times: «Ювентус» предложит за Погба 120 млн фунтов, «МЮ» надеется сохранить игрока

«Ювентус» не отказывается от идеи купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По информации The Times, туринский клуб предложит 120 миллионов фунтов за 26-летнего футболиста.
«Бьянконери» рассчитывают, что трансфер француза поможет клубу победить в Лиге чемпионов.
Руководство «МЮ» по-прежнему надеется сохранить Погба в своем составе на следующий сезон и отводят ему ключевую роль в команде Оле-Гуннара Сульшера.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить за Погба 60-70 млн евро и Пауло Дибалу.
Другой претендент на француза – «Реал». Утверждалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба и попросил у него время на поиск замены.
Агент Погба: «Каждый в «МЮ» знает о готовности Поля двигаться дальше. Мы работаем над этим»