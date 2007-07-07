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Гризманн не явился на базу «Атлетико» к началу предсезонной подготовки

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы происшествия Антуан Гризманн Футбол

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не явился в расположение клуба для начала предсезонной подготовки.

По информации Mundo Deportivo, 28-летнего форварда не оказалось в списке футболистов, которые в воскресенье прибыли на базу клуба.

Ранее футболист через своих агентов официально сообщил «Атлетико», что заплатит отступные в размере 120 миллионов евро для расторжения контракта и не намерен приступать к тренировкам с командой. Действия француза – юридическая уловка.

Пока не известно, будет ли «Атлетико» штрафовать Гризманна или применит иного рода санкции, но в клубе откроют дело в его отношении.

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