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Gsp.ro: «Спартак» предложил 12 млн евро за сына Хаджи

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Румыния Георге Хаджи Вииторул Янис Хаджи Футбол

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи, сын Георге Хаджи, близок к переходу в «Спартак».

По информации румынского издания gsp.ro, московский клуб предложил за 20-летнего игрока 12 млн евро. «Спартак» рассчитывает получить ответ в течение трех дней.

Если Янис уйдет за 12 млн евро, его трансфер станет самым дорогим в истории высшей лиги Румынии. 

В прошлом сезоне Хаджи провел за «Вииторул» 31 матч, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что им интересовались «Аякс», «Арсенал», «Севилья» и «Барселона». Его трансфер оценивался в 7-8 млн евро.

Статистику игрока можно изучить здесь.

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